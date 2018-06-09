Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizim gündemimizde af yok

İstanbul Zeytinburnu'nda Teravih sonrası da vatandaşlara seslenen Erdoğan, "İnce sen öğretmenlik yapmışsın da kıraathane adımımızı anlamıyorsun bunu önce öğren. Kardeşlerim gece gündüz çalışmaya var mısınız? Vakit Zeytinburnu vaktidir, vakit ekonomi vaktidir. Her ilçede en az bir tane şehir kıraathanesi olacak. İçinde internet de olacak." dedi.

Yargı bir hüküm vermişse içeriye girmişe onları affetme hükmü bizim değil. Bİz kalkıp bir af çıkarmatız. Bunun istismarına da fırsat vermeyiz. " diye konuşru.