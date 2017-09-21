Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump ile görüşüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği görüşme TSİ 22.15'te başladı.
- AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiği görüşme TSİ 22.15'te başladı.
Birleşmiş Milletler (BM) 72. Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili görüşmelerini sürdürüyor.
Erdoğan, bu kapsamda Lotte New York Palace Otel'de, ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi.
Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan-Trump görüşmesi başladı https://t.co/rhnAgdf9r4 pic.twitter.com/K38mNxRVKG— Star Gazetesi 🇹🇷 (@stargazete) September 21, 2017
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