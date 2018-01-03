Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımayacağız, acınacak hale geliriz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'nda konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sarıyer'de vatandaşlara seslendi.
CumhurbaşkanıErdogan: Vatanımızı bölmek isteyenler avucunuzu yalarsınız. F-16 oluruz helikopterlerimizle beraber onların başına başına ineriz
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