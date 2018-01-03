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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Acımayacağız, acınacak hale geliriz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Sarıyer İlçe Teşkilatı'nda konuştu.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Sarıyer'de vatandaşlara seslendi.

CumhurbaşkanıErdogan: Vatanımızı bölmek isteyenler avucunuzu yalarsınız. F-16 oluruz helikopterlerimizle beraber onların başına başına ineriz

Ayrıntılar geliyor...

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