Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de kaymakamlara hitap ediyor (CANLI)

İşte Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkan başlıklar:

AYNI ÇABAYI GÖSTERMEYENLERİ ARAMIZDAN AYIKLAMALIYIZ

Başarılı olan arkadaşlarımızı takdir ederken aynı çabayı göstermeyenleri ayıklamak zorundayız.Unutmayınız ki yeni Türkiye'yi sizlerle birlikte inşa ediyoruz. Şu kritik dönemde idarecilerimizin basireti ve çabası belirleyici öneme sahiptir. İnşallah bu süreci hep birlikte alnımızın akıyla yönetecek ve ülkemizin önünü hep birlikte açacağız. Buna iman etmemiz lazım.

SURİYE VE IRAK'TA BİR DERTLERİ OLMADIĞI AÇIĞA ÇIKMIŞTIR

Türkiye'de içerde ve dışarda saldırı altında. Türkiye zayıf olduğu için değil, güçlü bir ülke olduğu için bu saldırılar oluyor. İçişleri Bakanlığımız ülkemize katkı sağlayacak olan göçmenlerle ilgili olarak şu anda bir çalışma yürütüyor. Eğitimden sağlığa, sosyal güveniğe kadar pekçok çalışmalar olduğunu biliyorum. Asıl çözümün Suriye ve Irak'a yeniden güvene, istikrara, huzura kavuşması gayet açıktır. Bölgedeki gelişmelere doğrudan veya dolaylı etkisi olan ülkelerin önemli bölümün Suriye ve Irak halkını esenliğe kavuşturmak diye bir dertleri olmadığı ortaya çıkmıştır.

EĞER İÇERİDE GÜVENİ SAĞLAYAMAZSAK SÖZÜMÜZ DİNLENMEZ

Bölgenin tarihi, dini, etnik, kültürel yapısını dikkate almadan tamamen kağıt üzerindeki planlamalarla yürütülen projeler birer birer çöküyor. Uluslararası alanda ve sınırlarımız dışında verdiğimiz mücadelenin başarısının birinci şartı ülkemizin içinde huzuru, güveni ve refahı sağlamaktır. Terör örgütlerini adeta vardiya usülü ülkemizde eylem yapmaya teşvik edenler bunların olmamasını istiyor. Eğer biz kendi topraklarda güveni edemezsek dışarıda söylediğimiz sözün bir önemi olmaz.

İSİMLERİ FARKLI HARFLERDEN OLUŞSA DA HEPSİ BİRDİR

15 Temmiz darbe girişimi başta olmak üzere bu uğurda ellerindeki tüm malzemeyi kullandılar, kullanıyorlar. Türkiye'nin karşısında isimleri farklı harflerden oluşuyor ve söylemleri farklı görünüyor olsa da aynı örgüt var. Biz bunların topuna birden terör örgütü diyoruz. Mensuplarına da terörist diyoruz. Maruz kaldığımız saldırılar gösteriyor ki, bölücü örgütte, DEAŞ, FETÖ, DHKPC arasında bizim açımızdan herhangi bir fark yoktur. Hepsi de devletimizin milletimizin düşmanıdır.

TÜRKİYE KENDİ EVLATLARI İLE BU MÜCADELEYİ VERECEK

15 Temmuz'u saymıyorum. Daha mültecilere gösterilen insanlık dışı davranışları saymıyorum. Çocukların, kadınların, yaşlıların katledildiği saldırılar karşısındaki duyarsızlığı saymıyorum. Dünyada pekçok ülkenin gösterdiği bu ikiyüzlü tavırdan üzüntü duyuyorum. Ama bu durum aynı zamanda bize kendi göbeğimizi kendimiz kesmemiz gerektiğini de gösteriyor. Yaşadıklarımız bize şu gerçeği açıkça izhar ediyor; Türkiye terörle mücadelesini ve bölgesinde yürüttüğü operasyonları tek başına, kendi imkanlarıyla ve kendi evlatlarıyla yürütmek mecburiyetinde.