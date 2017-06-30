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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye konusu ele alındı

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Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, Suriye meselesinin çözümüne yönelik iş birliğinin önemine dikkati çeken iki lider, Astana görüşmelerine değindi.

Erdoğan ve Putin, Hamburg'ta düzenlencek G-20 Zirvesi'nde yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldı.

Kremlin'den açıklama

Kremlin Sarayı, görüşmede Suriye konusu ele alınırken Katar krizinin çözümü de konuşulduğunu aktardı.

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