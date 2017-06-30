Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesi sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sonrasında Rusya Devlet Başkanı Vladmir Putin ile telefonda görüştü. Görüşmede Suriye konusu ele alındı