Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler, sizi mi bekleyeceğiz?
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan: 'Önemli adımlar atıyoruz, şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler ya. Ne olacaktı, sizi mi bekleyeceğiz? Biz de bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız.'
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da gerçekleştirilen Belediye Başkanları Toplantısı'nda Rusya ile yapılan "S-400" anlaşmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Erdoğan şöyle konuştu:
Bize Amerika, İsrail insansız hava araçlarını vermemekle adeta kılı kırk yardılar. Artık bu ülke kendi insansız hava araçlarını, silahlı olanlarını yapar hale geldi. Şimdi asıl bundan rahatsız oluyorlar. Daha güzel şeyler de yapar hale geliyoruz. Şurada bir S-400 anlaşması yaptık diye çılgına döndüler. Ne olacaktı? Sizi mi bekleyeceğiz? Bütün güvenlik noktasında tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız.
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