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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'yi S-400 sistemlerini alması dolayısıyla eleştirenler dönüp kendilerine baksalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti grup toplantısında S-400'e karşı çıkan Amerika'ya çok sert mesaj verdi ve 'bu yönde sorgulamalara gelemeyiz' dedi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bizim hassasiyetlerimize saygı gösterilsin. Asgari müştereklerin seviyesi azamiye dönüşsün. Türkiye'yi terör örgütleri ile mücadelesi, S-400 sistemlerini alması dolayısıyla eleştirenler dönüp kendilerine baksalar. Yunanistan'a ses çıkarmayacaksın, Türkiye S-400'leri alacağı zaman sizlerden istendiğinde vermeyeceksin, Rusya ile anlaşında bu yanlıştır diyeceksin. Yaptırım uygulayabiliriz diyeceksin. Bu yönde sorgulamalara da gelemeyiz. Biz bu süreçte taviz vermeden kendi hedeflerimize doğru yürüyeceğiz" dedi.
 

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