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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'la Suriye krizini görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğani ABD Başkanı Donald Trump ile görüştü. Görüşmede Suriye'deki son durum ele alındı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Sayın Donald Trump arasında bu gece bir telefon görüşmesi gerçekleşmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımız ve ABD Başkanı Sayın Trump, Suriye’deki son gelişmeler hakkında fikir teatisinde bulunmuşlardır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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