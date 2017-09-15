Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Haber canlı yayınında bedelli ilgili soruya cevap verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bedelli askerlik konusunda, şu anda gündemimizde bu yok. Çünkü, şu anda ciddi manada asker kadrosunda eksilme var. Onun için biz, vatansever evlatlarımızı askere bekliyoruz. Hele hele üniversite bitirmiş, bedelli askerlik bekliyor. Zaten gelip yapacağın askerlik 6 ay. Bunun da yaklaşık bir 20 günü izin; 5 ay 10 gün. Gel askerliğini yap. Askerlik bir de sana bir çok kazanım sağlıyor." şeklinde konuştu.