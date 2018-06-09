Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avusturya'ya cami tepkisi: Dünyayı Haçlı - Hilal savaşına doğru götürüyor

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

"BU İŞ HAÇLI-HİLAL SAVAŞINA DOĞRU GİDİYOR"

(Avusturya'nın camileri kapatma kararı) Ondan korkuyorum, bir Haçlı-Hilal savaşına doğru, bu Avusturya Başbakanının attığı adımlar, dünyayı buraya doğru götürüyor.

"BATI KENDİNE ÇEKİDÜZEN VERMEZSE HESAPLAR FARKLI ŞEKİLDE YAPILMAYA DOĞRU GİDER"

Bunun için de özellikle Batı dünyası, bu adamlarına çekidüzen vermesi gerekir. Eğer bunlar çekidüzen vermezse, bu hesaplar farklı bir şekilde yapılmaya doğru gidecektir.

"SİZ BUNU YAPARKEN BİZ BOŞ MU DURURUZ? BİZ DE BİR ŞEYLER YAPARIZ"

Neymiş Oradaki bizim din adamlarımızı Avusturya'nın dışına atacaklarmış. Ya siz bunu yaparsınız da biz boş mu dururuz Biz de bir şeyler yaparız demektir.

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