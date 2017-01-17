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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır Sur'da şehit düşen polisler ile Bitlis ve Şırnak'ta şehit olan askerlerin ailelerine birer telgraf göndererek taziyelerini bildirdi.

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Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde çevik kuvvet personelinin araç ile geçişi esnasında meydana gelen bombalı saldırı sonucu şehit olan polis memurları Ali Sevim, Kadir Miraç Özcan, Mahmut Ava ile Bitlis ve Şırnak'ta şehit düşen askerler Samet Kaya, Veysel Şirin ve Mustafa Özdil'in ailelerine başsağlığı telgrafı gönderdi.

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