Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yazıklar olsun
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KHK üzerinden yürütülen algı operasyonlarına son noktayı koydu: Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz?
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KASTAMONU VE SİNOP KONGRELERİNDE SERT MESAJLAR VERDİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kastamonu ve Sinop olağan il kongrelerinde yaptığı konuşmada çok sert eleştirilerde bulundu.
- KATİLLERİN YANINDA: Ana muhalefetin, maalesef bugün başındaki zatın, bu köprüde (15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü) şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de, onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz.
- NE CİNS ADAMSIN: Hale bak ya. Çıkıyor ne konuşuyor? Söylediği şeye bak, ‘tek tip elbiseyle’ ilgili. ‘Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?’ Ya sen ne cins adamsın be. Sen, benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. ‘Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar’ diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok.
- ÖYLE BİR TİPSİN Kİ: 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’na uçakla indiğimde on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki, geliyorsun orada o on binleri görüyorsun, onların arasında tankların sorumlularıyla görüşmeler yapıyor senin ekibin, heyetin. Anlaşıyorsun ve oradan kaçıp Bakırköy’e geliyorsun. Bu karakter meselesi, karakter, bu cibilliyet meselesi, cibilliyet.
- MİLLETİM İYİ TANIR: Kılıçdaroğlu bir başka yalan daha söyledi. Nedir o? ‘Darbe olsa bunun karşısına ben dikilirim’ diyorsun. Sevsinler seni, neye dikiliyorsun, sende böyle bir karakter, böyle bir cibilliyet yok ki. İşte her şey ortada, kaçtı gitti. Ve seni milletim iyi tanıyor.
- FİTNECİ: Kılıçdaroğlu, hayatının hiçbir döneminde ülkenin, milletin, devletin hakkını, hukukunu savunmadı, tam tersine hep fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde oldu. Bu uğurda bölücüsünden darbecisine kadar tüm terör örgütlerine destek verdi. Bu, PKK ve PKK’nın destek verdikleriyle beraber el ele, kol kola yürüyen kişi değil mi ya? Bu, dağdakilerle beraber yürüyen kişi değil mi? Onlar, ona destek verdi, gitti Hakkari’de güya miting yaptı.
- GÜYA MUHALEFET: Bu öyle, lafla yürümüyor. Onların, kulağına üflediği, eline tutuşturduğu yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını zannediyor. Her şey yalan. Veriyorlar eline üç beş paçavra, onları sallayarak güya muhalefet yapıyor.
CHP’YE
Ana muhalefetin katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Söylediği şeye bak ‘tek tip’le ilgili. Sen ne cins adamsın be. Öyle bir tipsin ki, 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun.
KHK ELEŞTİRİLERİNE
Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz.
DAVA ARKADAŞLARINA
Anamuhalefetin bir vekili var ki terbiyesiz. Cehalet paçalarından akıyor. Bizi şaşırtan, bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı. Yazıklar olsun.
DİPLOMATİK ZAFER
Kudüs'ü hedef alan bir adım üzerine 13 Aralık’ta İstanbul’da düzenlediğimiz o tarihi zirve, İslam dünyası açısından bir dönüm noktası olmuştur. Böylece İslam dünyası, Kudüs’e sahip çıktığını, Filistinlilerin asla yalnız olmadığını İstanbul’dan tüm dünyaya ilan etti. Dostlarımızın ve kardeşlerimizin de desteğiyle gerçekten büyük bir diplomatik zafere imza attık.
KALABALIK SALONA SIĞMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kastamonu’da partisinin 6. Olağan İl Kongresi’nde katıldı. Yoğunluk nedeniyle binlerce kişi spor salonuna giremedi. Erdoğan, dışarda kalan vatandaşlara seslendi.
KALPLERİ NASIR BAĞLADI
Kendİsİne, teröristler için Ankara’dan İstanbul’a yürürken bir kez olsun yüreğinde şehitlerimizin, gazilerimizin, gözü yaşlı eşlerin sızısını hissedip hissetmediğini sorun.Cevap veremez. Daha da önemlisi kalpleri nasır bağlamışların bu soruya verebilecekleri bir cevap zaten yoktur. Bunların kalpleri mühürlüdür.
- GÖKTEN ZEMBİLLE İNMEDİK: Gençler unutmayın, Cumhurbaşkanınız da sizinle. Biz bu yollardan geldik, Bay Kemal gibi gökten zembille inmedik veyahut da bir kasetle, CD ile gelmedik.
- BAY KEMAL’İN ARKADAŞLARI: Gençler, ben bu şiiri (Ziya Gökalp’in ‘Asker Duası’ şiiri) okudum diye içeri girdim. Fikir, düşünce hürriyetinden yanayız diyor utanmazlar, tam aksine o diyenler, bizi mahkum etti. Bunlar Bay Kemal’in de arkadaşlarıdır ha, iyi arkadaşlarıdır.
CHP’NİN AÇTIĞI YOLDAN GİTMEK FIRSATÇILIK
- İŞ GAYET BASİT: Diyelim ki bu kararnamede özellikle geçen ifadenin sıkıntısı yeni anlaşıldı. Yapılacak iş gayet basittir, ilgili yerlere bu görüşler iletilir, konuşulur, tartışılır ve gereği yapılır. Doğrusu budur. Bunun yerine CHP’nin ve birtakım terör örgütlerinin sırf millete hakaret etmek için açtıkları bir yoldan gitmenin adı olsa olsa fırsatçılıktır.
- KEMAL’İN PARTİSİ MİYİZ?: Ortada bir hata varsa düzeltilir, eksik varsa giderilir, talep varsa karşılanır. Ama kusura bakmasınlar, biz bunu akşam yatıp, sabah kalkıp çıkarmadık ki. Günlerce bunun üzerinde çalıştık. Biz bay Kemal’in partisi miyiz?
- SİNSİ DESTEKLER: Biz bir defa ‘Ve şavirhum fil emr’ hükmüne uyarak hareket edenlerdeniz. Bütün işlerimizde istişare denilen konuya bağlı olarak hareket edenlerdeniz. ‘İstişare ettik, birilerinin istediği gibi olmadı da bir başkalarının istediği gibi oldu.’ Yani istişarede illa ‘Benim istediğim olmadı, onun için ben de desteklemiyorum’ deme hakkın yok. Orada nihai karar verici bellidir. Bugüne kadar böyle yürüdük. Tepkimiz, rabiamıza yönelik saldırılara ve bunlara verilen sinsi destekleredir. Küçük hesaplardan uzak durulmalı.
PUTİN’DEN MESAJ
Ortadoğu’da terörü engelledik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yeni yıl mesajı gönderdi. Mesajda şunlar kaydedildi: İki ülke ilişkileri geçen yıl tamamen normale dönmekle kalmadı, aynı zamanda birçok alanda da hızla gelişti. İki ülkenin birlikte attıkları adımlar sayesinde Ortadoğu’da terörün yayılmasın engellendi. Attığımız adımlar sayesinde Suriye’de siyasi sürecin başlaması için gerekli koşulları oluşturduk. Rusya, Türkiye ile bölgesel ve küresel konulardaki yapıcı iş birliğine devam etmeye hazırdır.
SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ
- ÖRGÜT İSİMLERİ DEĞİŞİYOR: Suriye’de dün zalimin adı rejimdi, DEAŞ’tı, bugün zalimin adı YPG/PYD’dir. Biz DEAŞ’a ne yaptıysak bu örgüte de aynısını yapacak ve mutlaka sınırlarımızın ötesini güvenli hale getireceğiz.
- İCRAATA BAKACAĞIZ: (ABD’nin PKK/PYD’ye silah yardımı) Artık bir şey bizi özellikle rahatsız ediyor, yüzümüze başka konuşulmasından, gözümüzün önünde başka işler yapılmasından bıktık, usandık. Dürüst olun, dürüst. Bizzat şahsıma bölgedeki örgütlere silah verilmeyeceği söylendiği günden beri yüzlerce tır değil, 4 bini aşkın tır, silah yüklü, zırhlı taşıyıcı yüklü. Dolayısıyla artık sözün bittiği yerdeyiz. Bundan sonra sadece ve sadece icraata, uygulamaya bakacağız.
- TEPELEYECEĞİZ: Trump maalesef teröristlerle hareket etmeye karar verdi. Biz bu terör örgütünü çok da uzak olmayan bir tarihte öyle veya böyle tepeleyeceğiz. Suriye’deki terör örgütlerine hep diyoruz ki bir gece ansızın gelebiliriz. Biz gelmeden, güvendiğiniz dağlara kar yağmadan, siz pılınızı, pırtınızı bırakıp çekip gidin. Geldiğimizde gidecek yeriniz olmayacaktır.
- ABD’YLE VİZE KRİZİ: Vize krizini kendileri başlattılar ama şimdi de sağ olsunlar kendileri bitirdiler. Ne güzel. Biz böyle bir vize krizi istemedik ki. Şimdi kalktı, olması gereken buydu zaten. Suriye meselesinde de aynısının olmaması için bir sebep yoktur.
PASTACIYA ZİYARET
Erdoğan, Kastamonu Kongresi’nden sonra yaya olarak Hz. Pir Şeyh Şabanı Veli Hazretlerinin türbesini ziyaret etti. Cumhurbaşkanı türbeye giderken yol üzerinde bulunan üç engelli bayanın işlettiği pasta ve ev yemekleri salonunda durdu. Esnafın davetini geri çevirmeyip içeri giren Erdoğan, ikram edilen çay ve pastadan yedi.
Arkadaşlarımıza yazıklar olsun
- 121. MADDE TEPKİSİ: (696 sayılı KHK’nın 121. Maddesine (15 Temmuz’da darbecilere karşı koyan sivil vatandaşlara yargıla yolunun kapatılması) ilişkin tepkiler) Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Tabii üzüldük, yapmamaları gerekirdi. Ama bu katılanların ne yazık ki 16 Nisan’da da aynı kampanyaya katıldığını görüyoruz. 16 Nisan’da da bugün bu kampanyaya katılanlar o zaman ‘evet’ demediler, ‘hayır’ dediler. Niye? Onlar bu işleri çok iyi biliyorlar. Ya biz bir yolda beraber aynı dava arkadaşı değil miyiz, gönüldaş değil miyiz? Nasıl oluyor da bir anda affedersiniz gidip Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz. Nasıl olur?
- ŞAŞIRMADIK: Hele anamuhalefetin bir Muğla milletvekili var ki terbiyesiz, ahlaksız, burada tekrarlamaktan haya edeceğim, utanç duyacağım ifadelerle benim milletime saldırmıştır. Üstelik de güya hukukçu olan bu kişi, şu ana kadar çıkan hiçbir KHK’yi okumamıştır. Tabii şimdi milletvekillerimiz bu adamla ilgili dava açacak, açmaları lazım. Mecliste görülen yasadan da haberi yok. Çünkü aynı ifade hepsinde de var. Cehalet paçalarından, terbiyesizlik bunların suratından akıyor. Partisinin başındaki zata özenmiş olacak ki, bu şekilde ortaya atılıp milletimize saldırma cüreti gösteriyor. Tabii biz bunların tıynetini, cibilliyetini çok iyi bildiğimiz için açıkçası yaptıkları terbiyesizliğe şaşırmadık. Bizi şaşırtan, hiç beklemediğimiz bazı gelişmeler. Bu husumet kervanına bizim dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı, nasıl katılıyor. Yazıklar olsun.
-İYİ YOLDA DEĞİLİZ: (KHK tartışmasına dava arkadaşlarının katılması) Yazıklar olsun. Birilerinin zil takıp oynamasına vesile oldukları için yazık olsun. Eğer onlar zil takıp oynuyorsa herhalde iyi yolda değilsiniz.
Asgari ücreti 9 kat artırdık
- Yeni açıklanan asgari ücreti beyefendiler beğenmiyor. 2002 yılında hükümete geldiğimizde asgari ücret 184 liraydı. Biz bunu geçen yıl bin 404’e çıkarmıştık. Şimdi ise 14,3 artışla bin 603 liraya çıktı. Eline diline dursun ya, nereden nereye. 15 yılda asgari ücreti yaklaşık 9 kat artırmış olduk. Hiçbir zaman da enflasyonun altına düşürmedik. İstihdamı teşvik etmek için bu asgari ücrete 100 lira işveren teşviki uyguluyoruz.
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