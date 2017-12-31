Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Yazıklar olsun

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KASTAMONU VE SİNOP KONGRELERİNDE SERT MESAJLAR VERDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kastamonu ve Sinop olağan il kongrelerinde yaptığı konuşmada çok sert eleştirilerde bulundu.

- KATİLLERİN YANINDA: Ana muhalefetin, maalesef bugün başındaki zatın, bu köprüde (15 Temmuz gecesi Boğaziçi Köprüsü) şehit edilen 34 vatandaşımızın değil de, onları alçakça şehit eden katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz.

- NE CİNS ADAMSIN: Hale bak ya. Çıkıyor ne konuşuyor? Söylediği şeye bak, ‘tek tip elbiseyle’ ilgili. ‘Onların yakınları yok mu, onları o halde gördükleri zaman ne yapacaklar, üzülmeyecek mi, şöyle olmayacak mı, böyle olmayacak mı?’ Ya sen ne cins adamsın be. Sen, benim 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun, sen benim 2 bin 193 gazimin yakınlarını düşünmüyorsun. ‘Onların acaba yakınları, evlatları, kardeşleri şehit olduğu zaman ne yaptılar, ne yapıyorlar’ diye soruyor musun? Bunu düşünüyor musun? Yok.

- ÖYLE BİR TİPSİN Kİ: 15 Temmuz gecesi İstanbul Atatürk Havalimanı’na uçakla indiğimde on binler oradaydı. Ama sen öyle bir tipsin ki, geliyorsun orada o on binleri görüyorsun, onların arasında tankların sorumlularıyla görüşmeler yapıyor senin ekibin, heyetin. Anlaşıyorsun ve oradan kaçıp Bakırköy’e geliyorsun. Bu karakter meselesi, karakter, bu cibilliyet meselesi, cibilliyet.

- MİLLETİM İYİ TANIR: Kılıçdaroğlu bir başka yalan daha söyledi. Nedir o? ‘Darbe olsa bunun karşısına ben dikilirim’ diyorsun. Sevsinler seni, neye dikiliyorsun, sende böyle bir karakter, böyle bir cibilliyet yok ki. İşte her şey ortada, kaçtı gitti. Ve seni milletim iyi tanıyor.

- FİTNECİ: Kılıçdaroğlu, hayatının hiçbir döneminde ülkenin, milletin, devletin hakkını, hukukunu savunmadı, tam tersine hep fitnenin, ayrıştırmanın, iftiranın peşinde oldu. Bu uğurda bölücüsünden darbecisine kadar tüm terör örgütlerine destek verdi. Bu, PKK ve PKK’nın destek verdikleriyle beraber el ele, kol kola yürüyen kişi değil mi ya? Bu, dağdakilerle beraber yürüyen kişi değil mi? Onlar, ona destek verdi, gitti Hakkari’de güya miting yaptı.

- GÜYA MUHALEFET: Bu öyle, lafla yürümüyor. Onların, kulağına üflediği, eline tutuşturduğu yalan yanlış bilgilerle de muhalefet yaptığını zannediyor. Her şey yalan. Veriyorlar eline üç beş paçavra, onları sallayarak güya muhalefet yapıyor.

CHP’YE

Ana muhalefetin katillerin yanında saf tuttuğunu görüyoruz. Söylediği şeye bak ‘tek tip’le ilgili. Sen ne cins adamsın be. Öyle bir tipsin ki, 251 şehidimin yakınlarını düşünmüyorsun. KHK ELEŞTİRİLERİNE Tuhaf kampanyalar başlatıldı. Hatta içimizden bazıları da bu kampanyaya katıldı. Biz dava arkadaşı değil miyiz? Nasıl oluyor da Bay Kemal’in kayığına biniyorsunuz. DAVA ARKADAŞLARINA Anamuhalefetin bir vekili var ki terbiyesiz. Cehalet paçalarından akıyor. Bizi şaşırtan, bu husumet kervanına dava arkadaşlarımızdan bir kısmı nasıl katıldı. Yazıklar olsun.