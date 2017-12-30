Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık terörü de teröristi de bu ülkede bitiriyoruz

Hakkari ve Şırnak kongrelerinden örnek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Herkes ellerinde Türk bayraklarıyla şu an yaşadığımız heyecanı yaşıyorlardı. Az öncede söyledim biz bu millete Ferhat olduk, sizlerde Şirin. Onun için dağları delerek bu yolları aşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2018 bizim için bir sıçrama yılı olacak. 2017'de büyüme oranıyla dünyada bir numara olduk. Evelallah yürüyoruz. IMF başkanına 15 yıl önce ne dedim; Sen IMF'nin mi Türkiye'nin mi başkanısın' dedim" diyerek Türkiye'nin IMF'ye olan borcu bitirdiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın ardından kongrenin yapılacağı alana geçti.