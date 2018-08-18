AK Parti MKYK kararları açıklanıyor
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi.
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin yeni MYK üyelerini belirledi. AK Parti'de yeni A Takımı belli oldu.
Parti Sözcülüğüne Ömer Çelik getirildi. MKYK sonrası açıklama yapan Çelik, "Genel Başkanvekilliğine Numan Kurtulmuş, Siyasi ve Hukuki İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığına Hayati Yazıcı, Genel Sekreterliğe Fatih Şahin getirildi" açıklamalarını yaptı.
Yerel yönetimlerden Mehmet Özhaseki, Ekonomi işlerinden Lütfi Elvan, Medya ve Tanıtımdan Mahir Ünal sorumlu olacak.
AK Parti MYK listesinde Erkan Kandemir, Ali İhsan Yavuz, Mahir Ünal, Cevdet Yılmaz, Fatma Betül Sayan Kaya, Mehmet Özhaseki, Lütfi Elvan, Jülide Sarıeroğlu, Vedat Demiröz, Hamza Dağ, Leyla Şahin Usta, Çiğdem Karaaslan yer aldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.