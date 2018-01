Kalın: Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 'Türkiye, ulusal güvenliğine tehdit teşkil edecek her tür gelişmeye karşı, her tür tedbiri almıştır. Bundan sonra da almaya devam edecektir. Bu Afrin de olur, bu Cerablus da olur, bu Münbiç de olur, başka yerler de olur, Irak sahasında olur' dedi.