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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımız ABD'de Başkan Trump ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor.'

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Beştepe'de düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
 
"ERDOĞAN TRUMP İLE GÖRÜŞECEK"
 
Kalın, "Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor." dedi. 

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