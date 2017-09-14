Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Cumhurbaşkanımız ABD'de Başkan Trump ile görüşecek Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: 'Sayın Trump ile Sayın Cumhurbaşkanımızın New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında bir görüşmesi olacak. Şu anda gün ve saati üzerinde çalışıyor.'