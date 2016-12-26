Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç konusunda ABD ile uzlaşma sağladık
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklama yapıyor. Kalın, 'Münbiç konusunda ABD ile uzlaşma sağladık. Münbiç'e giden heyetin raporunu bekleyeceğiz' dedi
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