Son Dakika Haberleri E-gazete 26Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Münbiç konusunda ABD ile uzlaşma sağladık

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, açıklama yapıyor. Kalın, 'Münbiç konusunda ABD ile uzlaşma sağladık. Münbiç'e giden heyetin raporunu bekleyeceğiz' dedi

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ayrıntılar geliyor...

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Zırhlı araç taşıyıcı tırlar İstanbul'dan yola çıktı

Zırhlı araç taşıyıcı tırlar İstanbul"dan yola çıktı

George Michael hayatını kaybetti

George Michael hayatını kaybetti

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Taşların özellikleri şaşkınlık içinde bıraktı

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

Hiç çalışmayan da emekli olabilecek! Anneye kolay emeklilik

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA