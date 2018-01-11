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Daha önce HDP'nin şikayetçi olduğu Meclis mescidi, şimdi de CHP'yi rahatsız etti

CHP'li Özgür Özel, TBMM Başkanı tarafından mescit ve abdesthane yaptırılmasını 'işgal' olarak nitelendirdi.

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TBMM Başkanı İsmail Kahraman'ın talimatıyla Meclis'in 2 odası mescit ve abdesthaneye dönüştürüldü. Kahraman'ın yaptırdığı mescit ve abdesthaneye CHP'den itiraz geldi.

 

FOTOĞRAFLAR SERVİS EDİLDİ

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, fotoğraf çekimi yasak olmasına rağmen mescit ve abdesthaneyi görüntüleyerek servis etti.

"MESCİT YAPAN İSMAİL KAHRAMAN İŞGALCİDİR"

Meclis'te tartışmalara neden olan konuyla ilgili söz alan Özgür Özel'in konuşmaları, Meclis tutanaklarına şöyle geçti: "Parlamentoya duyurarak kapı önüne davet ettik, fotoğrafları basına gizli gizli değil açıkça basın toplantısıyla dağıttık. Videoları parlamentodaki bütün muhabirlere, ayırmadan, birer birer CHP Grubu olarak biz dağıttık. Çünkü orası mahrem alan değil ortak kullanım alanıydı. Orayı kendi mini mescidi ve abdesthanesi yapan İsmail Kahraman işgalcidir." [Kaynak: Ensonhaber]

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ihsan11.01.2018 11:53
bu chp nin islamdan saptığı aşikar özgür denen adamda sapık anarşisttin teki
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HİÇ KİMSE11.01.2018 11:52
GEBERDİĞİN GÜN SENİ CAMİYE GETİRMEYECEKLERMİ 'TABİ MÜSLÜMANSAN ' O ZAMAN O CEMAAT SENİN NAMAZINI KILARMI KILMAZMI DÜŞÜN. PİŞMAN OLACAĞIN SÖZLERDEN SAKIN O BİR KAÇ METRELEİK ALAN Bİ TARAFINAMI BATTI
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kürşat11.01.2018 11:25
ortak kullanım alanı dediği sigara puro içtikleri yer,sanki oturup memleket meselelerini çözüyorlardı, sizin pis dumanınızı teneffüs etmek zorunda mı insanlar!!
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