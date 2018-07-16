Başkan Erdoğan: Darbe defterini kapattık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde düzenlenen programda milyonlara seslendi, çarpıcı mesajlar verdi:

BEDEL ÖDEMEDEN OLMAZ: Bugün hem derin bir kederi hem de büyük bir gururu aynı anda yüreğimizde hissediyoruz. Bir taraftan 251 vatandaşımızı bir gecede kaybetmenin hüznünü tekrar yaşarken, diğer taraftan da dünyada eşine az rastlanır bir direnişe imza atmanın gururunu yaşıyoruz. Şüphesiz hiçbir zafer, altın tepside sunulmaz. Fetih sancağı kolayca burca dikilmez. Bedel ödemeden hiçbir başarı elde edilmez.

ÇANAKKALE RUHU: Bu zafer milletimizin direnişi yanında, o gece tanklara, uçaklara meydan okuyan şehit ve gazilerimizin cesaretinin sonucudur. Türk milleti, cesareti, dirayeti ve mücadelesiyle bu topraklarda Çanakkale ruhunun, Kuvay-ı Milliye şuurunun halen diri olduğunu göstermiştir. FETÖ’nün ölüm kusan silahları karşısında milletimiz canından, kimi zaman canından daha çok değer verdiği evlatlarından vazgeçmiş ancak vatanına namahrem elinin değmesine müsaade etmemiştir.

İFTİHAR EDİYORUM: Türk milleti 15 Temmuz gecesi de ‘Gün vatana sahip çıkma günüdür’ diyerek darbecileri püskürtmüştür. 100 sene önce Anadolu’yu işgalcilere dar eden kahramanların torunları 15 Temmuz’da da FETÖ’cü alçaklara meydanları, sokakları, işte bugün üzerinde toplandığımız şu köprüyü dar etmiştir. Bu millet FETÖ eliyle Türkiye’nin hizaya sokulmasına, terbiye edilmesine, müstemlekecilerin uydusu haline getirilmesine izin vermemiştir. Ben bu milletin bir ferdi olmakla iftihar ediyorum.

ZAFER 81 MİLYONUN: 15 Temmuz Türk milletinin yeniden dirilişinin, yeniden şahlanışının, iradesine yönelik saldırılar karşısında tekrar kıyama kalkmasının adıdır. 15 Temmuz milli iradenin vesayete, cesaretin ihanete, milletin hainlere galebe çaldığı insanlık tarihine altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi mücadelesinin adıdır. Bu mücadelenin ve zaferin sahibi 81 milyonun tamamıdır.

KOVALAYACAĞIZ: FETÖ’nün devlet ve toplum hayatımızından tasfiye sürecini hızlandırırken, yurt dışında da özellikle PKK ve uzantılarına karşı başarılı operasyonlar gerçekleştirdik. Önce Fırat Kalkanı Harekatı, daha sonra Zeytindalı Operasyo’nu ile sınırlarımızda, ülkemize yönelen terör tehdidini kaynağında bertaraf ettik. Ne dedik? İnlerine gireceğiz dedik. İnlerine girmeye devam ediyoruz. Onlar kaçacak biz kovalayacağız. Nereye giderlerse gitsinler, bu milletin huzurunu kaçıranlar, karşılarında bizleri bulacak, ordumuzu, polisimizi bulacak, güvenlik korucularımızı bulacak.

ENDİŞENİZ OLMASIN: Türkiye’yi vesayetin boyunduruğundan tamamen kurtaracak, demokrasimizin önünü açacak yönetim sistemimizi kalıcı istikrara kavuşturacak önemli adımlar attık. Artık yönetim sistemizi malum değiştirdik ve yeni yönetim sistemiyle birlikte Türkiye’nin gerek ülkemizde, gerek tüm dünyada sıçrayışını hep birlikte göreceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın.

UNUTMAYACAĞIZ: Ülke, millet ve devleti yönetenler olarak, 15 Temmuz gecesi ve sonrasında yaşadıklarımızdan çok büyük dersler çıkardığımıza inanıyorum. Yaşadığımız hadiseleri ikide bir gündeme getirmesek de onları asla unutmayız, unutturmayız. 15 Temmuz’u asla unutulmayacağız ve unutturmayacağız. O bizim için bir tarihe kayıttır. Geçmiş tecrübelerden aldığımız derslerle geleceğimizi aydınlatacak adımlarımızı atarız. 15 Temmuz sürecinde şahit olduğumuz riyakarlıkları da aynı şekilde hafızamıza kaydettik, not ettik. O gece bizim için dua edenlerle FETÖ’nün başarısı için gayret edenleri hiçbir zaman unutmayacağız.

KAÇANLAR…: Yeşilköy’de havalimanında tankların arasından çıkıp Bakırköy Belediyesi’ne sığınanları asla unutmuyoruz ve unutmayacağız. O gece başta bu köprü olmak üzere ülkemizin farklı köşelerinde yaşanan kahramanlıkları da unutmayacağız. Şehit edileceğini bildiği halde darbecilere meydan okuyan Ömer Halisdemirleri, 16 yaşında babasıyla beraber şuracıkta şehadete yürüyen Abdullah Tayyip Olçokları, Gölbaşı’nda bombaların hedefi olan 52 yiğit özel harekat polisimizi asla unutmayacağız.

ŞEHİTLER MÜZESİ: Şehitler Mabedini başta bitirdik. Şimdi de Şehitler Müzesi’ni yapacağız. Bu müzede tüm şehitlerin hatıraları, objeleri sergilenecek. Müzeyi süratle biteceğiz.

AHTAPOTUN KOLLARINI KESTİK Daha darbe teşebbüsünün ilk anlarından itibaren demokrasimize destek verenlerle, cuntacıların yanında yer alanları asla aynı kefeye koymayacağız. Ülkemizden kaçan darbecileri bağırlarına basanların ilkesizlikleri asla hafızamızdan silinmeyecektir. Gerek yurt içinde, gerekse yurt dışında FETÖ ile mücadelemizi aralıksız devam ettireceğiz. İşte Azerbaycan’dan geldi. Ukrayna’dan 2 tane arka arkaya geldi. Pensilvanya’daki mel’unun takiyye, hile, yalan, dolanla büyük bir gizlilik içinde büyüttüğü ahtapotun kollarını kestik. Son 2 yılda örgütün devlet, iş dünyası, bürokrasi, ticaret, medya ve sivil toplum alanlarındaki yapılanmalarını büyük ölçüde çökerttik.16 ülkede örgütün okul adı altında açtığı fitne yuvalarını kapattırdık. 80’in üzerinde firari ele başını kaçtıkları yerlerden ülkeye getirtip yargıya teslim ettik. DARBE DEFTERİNİ KAPATTIK Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile hem milleti bir hayaliyle buluşturduklarını hem de ülkeyi büyük bir çileden kurtardık. Bu tarihi değişimle Türk demokrasisine çağ atlattık. 15 Temmuz ile demokrasimizin rüşdünü tüm dünyada ispat ettik. Tüm bu gelişmelerle ülkemizde artık darbe defterini bir daha açılmamak üzere kapattık. Yıl dönümleri aynı zamanda muhasebe ve murakabe günleridir. İSİMLERİ TARİHE ALTIN HARFLERLE YAZILDI Milletin sergilediği kahramanlığın sırrını keşfetmek isteyenlerin asırlardır süregelen büyük mücadeleye bakması gerektiğini kaydeden Erdoğan şunları söyledi: “Biz bugünden geriye bakıp nasıl Anadolu’nun kapılarını açan Sultan Alparslan’ı, haçlı ordularını Anadolu topraklarında mum gibi eriten Sultan Kılıçarslan’ı, bir beyliğin bir dünya devleti haline gelmesinin temellerini atan Ertuğrul Gazi’yi, Osman Gazi’yi, İstanbul’u fethederek çağ kapatıp çağ açan Fatih Sultan Mehmet Han’ı, siyasetteki maharetiyle ve gerçekleştirdiği reformlarla en kritik zamanda Osmanlı’yı ayakta tutan Abdülhamid-i saniyi, Kurtuluş Savaş’ımızın Başkomutanı, cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal’i, demokrasi tarihimizin sembol ismi şehit Başbakan Adnan Menderes’i tarihimizin diğer kahramanlarını rahmetle, minnetle yad ediyorsak bugünün kahramanlarının isimleri de aynı şekilde tarihe altın harflerle yazılacaktır.”