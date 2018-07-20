Darbe için Büyükada’da idi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yakalama kararı çıkartılan CIA ajanı Henri Jack Barkey ile bazı yabancıların 15 Temmuz gecesi Büyükada’da yaptıkları karanlık toplantı Emniyet müdürünün kitabın da yer aldı. İstanbul İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan kaleme aldığı ‘Milli Vuruş’ isimli kitabında Gezi şiddet eylemleri, 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişiminin uluslararası ayağı olan CIA Ajanı Henri Barkey ile ilgili önemli tespitlerde bulundu. Darbedeki rolünü kamuoyunun ilk kez Star’dan öğrendiği Henry Barkey’in Büyükada toplantısını anlatan Mustafa Çalışkan, “Şunu net olarak söyleyebilirim, CIA Ortadoğu Uzmanı Graham Fuller, Türkiye’de yapılmış hemen Her darbenin sağında ya da solunda mutlaka vardır. Darbelerin bir ucundan mutlaka tutmuştur. Eşi CIA’de üst düzey temsilci olan Barkey de muhtemelen bu işin organizasyonu için adaya gelmişti. Ada da toplantı da düzenlendi” dedi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’ndan sorumlu Başsavcıvekili Hasan Yılmaz’ın yürüttüğü soruşturmada 15-16 Temmuz 2016 tarihinde Büyükada Splendid Otel’de yapılan toplantıda Henri Jack Barkey’in darbeyi organize edip koordine ettiği tespit edilmişti.

İHANET TOPLANTISI

Büyükada’daki otele, 15 Temmuz darbe girişiminin yapıldığı gün giriş yapan, çoğunluğu yabancı 17 kişilik grubun 2 gün boyunca toplantı yaptığı belirlenmişti. Büyükada ihanet toplantısı iki gün sürmüştü. Barkey, darbe başarısızlıkla sonuçlanınca 19 Temmuz’da Türkiye’yi terk etti.