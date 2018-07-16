Darbeciler ihanetin bedelini ödedi

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimine ilişkin açılan 289 davadan bugüne kadar tamamlanan 194’ünde, 1624’ü ömür boyu olmak üzere darbeci 2381 sanığa hapis cezası verildi. FETÖ’nün darbe girişiminin ardından cumhuriyet başsavcılıklarınca 100 binin üzerinde soruşturma yürütüldü. Tamamlanan soruşturmaların ardından darbecilerin hakim karşısına çıkarılması amacıyla açılan 289 davadan bugüne kadar 194’ü karara bağlandı. Sona eren davalarda, 734 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 31 sanık 4’er kez, 4 sanık ise 3’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

890 MÜEBBET HAPİS

Sanıklardan 890’ı için müebbet hapis cezası veren mahkemeler, 757 sanık için de 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına hükmetti. Mahkeme heyetleri, tamamlanan davalarda aralarında çok sayıda erin ve bazı rütbeli askerlerin de bulunduğu sanıkların beraatine karar verdi. Yargılamalarla, darbe girişiminde aktif rol alan, darbeyi destekleyen sanıklar ülkeye ihanetin bedeli olarak ağır cezalara mahkum edildi.Darbe girişimine ilişkin 95 davada ise yargılamalar sürüyor.

İLK KARAR

Darbe girişimine yönelik ilk karar 5 Ocak 2017’de Erzurum’da verildi. Bir albay ve bir binbaşı hakkında açılan davayı gören Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıkları ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Muğla’da, darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik suikast girişimi ve iki polisin şehit edildiği saldırıya ilişkin davada, suikast girişimini planlayan ve saldırıyı yöneten eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş ve FETÖ’nün ‘Çiğli üs imamı’ olarak anılan ‘Paşa’ lakaplı eski başçavuş Zekeriya Kuzu’nun da aralarında bulunduğu 31 sanığa 4’er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Sözde Muğla sıkıyönetim komutanı’ olarak gösterilen eski Aksaz Deniz Üs Komutanı tuğamiral Namık Alper ile eski Aksaz Merkez Komutanı deniz piyade albay Aytunç Kan, ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ten müebbet hapse mahkum edildi.

GENERALLERE AĞIR CEZA

Ankara’daki ilk karar, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Fahri Kasırga’nın alıkonulmasına ilişkin davada çıktı. Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesi, 27 sanıklı davada 18 sanığı ‘anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 12’şer yıl, 5 sanığı ise aynı suçlardan müebbet ve 10’ar yıl hapis cezasına mahkum etti. Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesi, Sahil Güvenlik Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 28 sanıklı davada, 2 sanığı “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbete, olay tarihinde tümamiral rütbesiyle Sahil Güvenlik Komutanı olan Hakan Üstem’in de aralarında olduğu 23 sanığı ise müebbet hapis cezasına çarptırdı.Darbe girişimi sırasında EDOK Komutanı olan emekli Orgeneral Kamil Başoğlu’nun kaçırılmasına ilişkin 12 sanıklı davayı da karara bağlayan mahkeme, bir sanığı “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 9 yıl hapse mahkum etti. Sanıklardan 4’ünü “anayasal düzeni ihlale teşebbüs’ suçundan müebbet hapse çarptıran mahkeme, bunlardan 2’sini “kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçundan 7 yıl 6’şar ay hapis cezasına çaptırırken, 2’sinin bu suçtan beraatına karar verdi. Ankara 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Gölbaşı’ndaki TÜRKSAT yerleşkesinde yayınları kesmeye çalışan 5’i sivil 17 kişinin yargılandığı davada 13 sanığı ‘anayasayı ihlale teşebbüs’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.

HARP OKULU DAVASI

Kara Harp Okulunda darbe girişimi sırasında meydana gelen olaylara yönelik görülen davada 4 sanık ağırlaştırılmış müebbet, 60 sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Özel Kuvvetler Komutanlığını (ÖKK) ele geçirmek isteyen darbeci general Semih Terzi’yi vurarak darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren Astsubay Ömer Halisdemir’in şehit edilmesine ilişkin davanın karar duruşması, 19 Nisan’da Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü’nde görüldü.