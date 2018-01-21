Teröristbaşı Fetullah Gülen’in itirafçı örgütün üyelerine ‘kafir’ demesini değerlendiren 15 Temmuz davalarının müdahil avukatları, son iki üç haftada verilen ifadelerle örgütün Türkiye’deki üst düzey hücrelerine girildiğini ve FETÖ’nun paniklediğini söyledi. Teröristbaşının bugüne kadar ‘Kontrollü darbe’ derken şimdi itirafçılar üzerinden darbeyi fiilen sahiplendiğine dikkat çeken müdahil avukatlar, “Gülen, 15 Temmuz itirafçılarını kafirlikle korkutarak susturmak isterken aslında darbenin arkasında olduğunu itiraf etti” diye konuştu.

TAMAMEN TEMİZLENİR

Rütbeli asker ve polislerin ‘FETÖ üyesiyiz’ diyerek teslim olmaları, bununla da yetinmeyip örgütün üst düzey yönetici ağını deşifre etmesine dikkat çeken Hukukçular Derneği Başkanı Cavit Tatlı, “FETÖ için çember daralıyor. Eskiden itirafçı olan örgüt üyeleri, deşifre olmuş isimleri ele veriyordu. Son dönemdeki itirafçılar, kendiliğinden teslim oluyor ve örgütün kripto üst düzey hücrelerini deşifre ediyor. Böyle giderse, FETÖ yapılanması Türkiye’den tamamen temizlenecek. FETÖ’nün 18 bin şüphelisi kaçtı, 50 binin üzerinde tutuklu var ve serbest bırakılanlarla birlikte toplam 300 bin kişi soruşturma açıldı. İtirafçı furyasını durdurmak için, cezaevindekiler her gün bir Fetullah Gülen’in mesajını içeren ‘Rüya’ ile uyandırılıyor” diye konuştu.

ÖRGÜTÜ DİRİ TUTMAK

15 Temmuz davalarının bir başka müdahil avukatı olan Cüneyt Toraman ise, “FETÖ, bugüne kadar ‘15 Temmuz, hükümetin kontrollü darbesiydi’ tezini savunuyordu. Ama örgütü diri tutmak için 15 Temmuz itirafçılarını kafir ilan etmesi, bir nevi 15 Temmuz’un bizzat kendi tarafından planlandığının da itirafı oldu” diye konuştu.