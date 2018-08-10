Değişim ve kadrolarda gençleşme
AK Parti’de kongre hazırlığı hızlı şekilde devam ederken, 18 Ağustos’ta yapılacak 6. Olağan Konrge’de hem parti yönetiminde önemli bir değişiklik, hem de parti yetkili kurullarının kadrolarında gençleşme bekleniyor.
- ŞERİFE GÜZEL
Kongrede MKYK üyelerinin yarısından fazlasının değişmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni dönemde birlikte çalışacağı ‘A Takımı’nı da baştan aşağı gözden geçireceği kulislerde dile getiriliyor. Kongreyle, Partinin tüzüğü de yeni sisteme uygun hale getirilecek.
MİLLETVEKİLİ SAYISI
Önceki dönemde milletvekillerini parti yönetimine getiren Başkan Erdoğan’ın bu sefer aynı yöntemi izleyip izlemeyeceği merak ediliyor. Parti kulislerinde Erdoğan’ın, özellikle parti yönetimini oluşturan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) milletvekili olan isimlere çok fazla yer vermek istemediği konuşuluyor. Başkan Erdoğan, bu konudaki istişarelerini son toplantısında tüm MKYK üyelerine sorarak gerçekleştirmişti. Erdoğan’ın, yönetimdeki arkadaşlarının önerilerini de dikkate alarak bir liste oluşturacağı belirtiliyor. Geçmiş dönemlerde de Erdoğan, kabineden ekonomi, içişleri, maliye, dışişleri gibi önemli bakanları mutlaka partinin en üst yönetim organı olan 50 kişilik MKYK’da, üye olarak aldı.
KADROLARDA YENİLENME
Başkan Erdoğan’ın, yeni döneme uyumlu olacak şekilde gerçekleştirmeyi hedeflediği parti yönetiminde kimlerin yer alacağına ilişkin kulislerdeki merak giderek artıyor. Eski bakanların, yeni dönemde parti yönetiminde görev alıp almayacağı, teşkilat başkanlığı, partideki ‘ikinci adam’ olan siyasi ve hukuki işler başkanlığıyla ilgili bir değişiklik olup olmayacağı sıkça konuşulan konular arasında dikkat çekiyor. Kongrede gerçekleştirilecek Parti tüzüğünde yapılacak 5-6 maddelik değişiklik ile de tüzüğün yeni döneme uyumu sağlanmış olacak.
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