Değişim ve kadrolarda gençleşme

Kongrede MKYK üyelerinin yarısından fazlasının değişmesi bekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın, yeni dönemde birlikte çalışacağı ‘A Takımı’nı da baştan aşağı gözden geçireceği kulislerde dile getiriliyor. Kongreyle, Partinin tüzüğü de yeni sisteme uygun hale getirilecek.

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Önceki dönemde milletvekillerini parti yönetimine getiren Başkan Erdoğan’ın bu sefer aynı yöntemi izleyip izlemeyeceği merak ediliyor. Parti kulislerinde Erdoğan’ın, özellikle parti yönetimini oluşturan Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) milletvekili olan isimlere çok fazla yer vermek istemediği konuşuluyor. Başkan Erdoğan, bu konudaki istişarelerini son toplantısında tüm MKYK üyelerine sorarak gerçekleştirmişti. Erdoğan’ın, yönetimdeki arkadaşlarının önerilerini de dikkate alarak bir liste oluşturacağı belirtiliyor. Geçmiş dönemlerde de Erdoğan, kabineden ekonomi, içişleri, maliye, dışişleri gibi önemli bakanları mutlaka partinin en üst yönetim organı olan 50 kişilik MKYK’da, üye olarak aldı.