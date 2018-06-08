OHAL kalkıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak’ın temizlememesi durumunda Kandil ve Sincar’daki terör yuvalarının vurulacağını belirterek, “Mahmur da kuluçka yuvasıdır. Kandil buradan besleniyor” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanal D ve CNN Türk ortak yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu:

KABUL ETMEYİZ: 16 Nisan kararlarıyla milletimiz eski sisteme son verdi. Yeni sistem bu 24 Haziran seçimiyle birlikte sinyalini alacak. Yeni sistem içerisinde kim hangi göreve gelecek bunları ekibimizle çalışacağız. Arkadaşlarımızı tanıtacağız ve bu çalışmalara gireceğiz. Cumhur İttifakı’nın leke almasını asla kabul etmeyiz. Birileri tabi bunu kurcalamak isteyebilir. Onlara da fırsat vermemek gerekir. 16 günümüz var. Birlik beraberlik içerisinde bunu sürdürmeliyiz.

İRTİFA KAZANDIK: Bizim dönemimizde hiç koalisyon olmadığı için biz sürekli irtifa kazandık. Bundan sonra biz eskiye dönmeyelim, o darbeyi yemeyelim istiyoruz. Bu seçimde inşallah başkanlığı alıp, Meclis’te de çoğunluğu sağlayınca Türkiye’yi nasıl uçuracağımızı sadece milletimiz değil dünya görecek.

KABİNE DIŞARDAN: Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi bir koalisyon sistemi değildir. Aslında koalisyondan ayıklanma sistemidir. Kabineyi ağırlıklı olarak dışardan oluşturacağız. Parlamentonun sayısı biraz da bunu belirleyecek. En ideal kabineyi, ajansları nasıl kuracağım bunun çalışmasını mesai arkadaşlarımla oturacağız konuşacağız en ideal olanını, en başarılı şekilde yürütecek olan kabineyi kuracağız.

ÇOK ÇEKTİK: Teknokratlar kabinesi düşünemem. Bürokratik oligarişiden çok çektik. Bunu başarırsak biz başarı alırız. Şu anda birçok dünya ülkesinde piyasadan gelen insanlar belli yerlere yerleşiyor. Bizim için de siyasi vizyon sahibi olacak, aynı şekilde bir şirket yönetiyor gibi yönetecek, sonuç odaklı bir kabine olacak.

OHAL KALKIYOR: Seçim sonrası OHAL’i masaya yatırıp onu kaldırma gibi bir durum söz konusu olabilir. Onun çalışmasını da yapmış olacağız. İnşallah kabineyi kurduktan sonra talimatı verip çalışmayı sürdüreceğiz. Fazla sürüncemede kalmaz. Adımı atacağız.

SİNCAR’I DA VURURUZ:

Bağdat ‘çözerim’ dediği taktirde ne ala. ‘Çözemem’ derse Sincar’ı da Kandil’i de vururuz. Bunu ilk defa söylüyorum. Mahmur. Mahmur çok önemli. BM’nin Mahmur meselesini de halletmesi lazım. Mahmur bir kuluçka yuvasıdır. Ban Ki Moon ile bunları çok konuştum. Şimdi de konuşuruz. Bu meseleyi çözmezseniz vururuz. Kandil nereden besleniyor sanıyorsunuz? Mahmur’dan. Sİncar da küçük bir Kandil’dir aslında.

BEDELLİ ASKERLİK: Bu bedelli askerlik konusunda Sayın Başbakan açıklama yaptı. Nasip olursa 24 Haziran’dan sonra hemen bu işe girmek olmaz, hassas olmalıyız. Askerle çalışmamız gerek. Bir yanda Afrin var Sincar var, Kandil var. Ortak aklı oluşturur hayırlısıyla adımı atarız.

FETÖ İLE MÜCADELE:

15 Temmuz gecesinin sıcaklığı neyse, aynı sıcaklık içerisinde bu mücadelemizi sürdürüyoruz. Asla taviz vermeyiz.

MUHALEFETE ELEŞTİRİ:

Bunlar çırak bile değil. Bir bakkalı çırağa teslim eder misiniz? Etmezsiniz. Ama biz çıraklığı, kalfalığı, ustalığı geride bıraktık. Şimdi halkımıza diyoruz ki ‘bize başustalık için icazet verin.’ (Muharrem İnce) Meydanlarda teröre yönelik ağzından bir şey duydunuz mu? Açın, bakın, ben duymadım. Eğer sizler duyduysanız ayrı bir şey. Ama ben meydanlarda terörü anlatıyorum. O ise terörle mücadele eden bir kahraman komutanın üzerine gidiyor. Aramızdaki fark bu.

ÖRGÜTLE DAYANIŞMA: O, 7 Haziran seçimlerinde malum seçimlerin hemen arkasından ‘dökülün meydana’ diyen Demirtaş’ı Edirne Cezaevi’nde gidip ziyaret ediyor. Şimdi bunları doğrusu ben bir ‘proje’ olarak değerlendiriyorum. Bunlar bir proje örgütü ve bu proje örgütle dayanışmayı anlamak mümkün değil. Zaten Genel Başkanı’nın Ankara’dan İstanbul’a malum sözde demokrasi ve adalet yürüyüşünde de kimler vardı yanlarında, aynı şekilde bu terör örgütlerinin desteğiyle parlamentoya girmiş olanlar vardı.

MAN İFTİRASI: Kılıçdaroğlu’nun iddiaları çok çirkin. Man Adası’na para kaçırmakla iftira atan Kılıçdaroğlu’nun iddiası toplamda 170 bin TL tazminata mal oldu. Bu partinin cumhurbaşkanı adayı da geçenlerde tüm vekilleri ‘hırsız’ olmakla itham etti. Yahu şimdi kendisi de buna katılıyor. Bu senin genel başkanını da seni de kapsıyor. Kabul ediyorsan sen de hırsızsın. Parlamento gibi kutlu bir mekanı böyle bir ithamla kabullenmek olabilir mi?

DAVALAR AÇILIYOR: Muharrem İnce buradan nereye varır ben bilemem. Hırsızlık konusunda itham etmek, gerçekleri çarpıtmak bunların iliğine karar işlemiş. Her seferinde akılalmaz bir şekilde buna devam ediyorlar. Arkadaşlarımız davalarını açıyorlar.

FB KONGRESİ: Gerçekten Ali Bey açık ara bir başarı elde etti. Kendisini tebrik ettim. Yeni dönemde o da artık bu beklenen başarıyı ortaya koyması lazım. Güçlü bir Fenerbahçe ortaya çıksın isteriz. Kulüplerimize başarılar diliyorum. Artık uluslararası bazda şöyle bir zorlarlarsa biz de iftihar ederiz.