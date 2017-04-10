Dink davasında itirafçı oyunu

Hrant Dink cinayeti davasında eski Trabzon İstihbarat Şube Müdürü Faruk Sarı, ‘FETÖ itirafçısı’ oldu. FETÖ üyesi olmak suçundan tutuklu olan Sarı’nın örgütü ‘deşifre’ ediyor gibi görünüp, hükümeti hedef almaya çalışması dikkat çekti. Faruk Sarı, o dönemde emniyet istihbarattaki polislerin yüzde 60’ının FETÖ üyesi olduğunu, örgütün sohbet toplantılarına katılıp yayınlarını okuduğunu söyledi. Sarı’nın itiraflarının arasına, “Dink cinayetinden sonra üzerimde oluşan siyasi baskı ve ‘cemaat’ adlı yapılanmanın siyasiler tarafından desteklenmesi nedeniyle sohbetlerine katılmaya devam ettim” ifadesini sıkıştırdı.

O SAVCI BYLOCKÇU ÇIKTI

Duruşmada eski İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Fikret Salmaner tanık olarak dinlendi. Salmaner, sanıklardan Ali Fuat Yılmazer için “cemaatin has adamı” dedi. Bu arada Dink davası Savcısı Hikmet Usta ByLock kullanıcısı çıktı. Usta’nın ismi FETÖ ile irtibatlı hakim ve savcıların iddianamede yer aldı.