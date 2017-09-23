Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: İslam karşıtı eğilimler Avrupa'da yeni bir boyut kazandı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı eğilimler, Batı Avrupa'da ve ötesinde yeni bir boyut kazandı." dedi.

⁠⁠⁠⁠⁠ Birleşmiş Milletler 72. Genel Kurulu Görüşmeleri için New York'ta bulunan Çavuşoğlu, Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu Bakanlar Toplantısı'nda konuştu.

Medeniyetler İttifakı Dostlar Grubu'na katılan ülkelerin sayısının 146'ya ulaştığını ve bunun uluslararası toplumun bu ittifaka verdiği desteğin göstergesi olduğunu belirten Çavuşoğlu, bugün karşılaşılan kutuplaşma, hoşgörüsüzlük ve ayrımcılığa dikkati çekti.

Çavuşoğlu, "Yabancı düşmanlığı ve İslam karşıtı eğilimler, Batı Avrupa'da ve ötesinde yeni bir boyut kazandı. Aşırılık yanlıları, azınlık grupları, özellikle radikalleşmeye karşı savunmasız olan gençleri hedef alıyor. Popülist ve ırkçı politikacılar, bu zafiyetten yararlanıyor ve bu da ayrımcılığı daha fazla körüklüyor." diye konuştu.

Bu sorunlara her platformda dikkati çektiğini ve bu oyun karşısında defalarca birlik çağrısı yaptığını vurgulayan Çavuşoğlu, bu çağrısını maalesef yinelemek zorunda kaldığını söyledi.

Çavuşoğlu, "Sorumlu politikacılar ve bireyler olarak, bu eğilimi nasıl tersine çevirebiliriz? Hoşgörü, diyalog ve karşılıklı anlayışa dayalı kapsayıcı toplumları nasıl yaratabiliriz? Sorunun çözümünü gençlikte aramamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdiki genç nesil, tarihteki en büyük genç nesil." ifadelerini kullandı.

Gençlerin siyaset ve karar alma süreçlerine dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Çavuşoğlu, Türkiye'de milletvekili seçilme yaşının 25'ten 18'e düşürüldüğünü hatırlattı.

Türkiye'nin 3 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını anımsatan Çavuşoğlu, sığınmacı çocukların eğitimine de gereken önemin verilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Türkiye'nin İspanya ile şiddete varan aşırıcılığın önlenmesi ve göçmen toplulukların entegrasyonunun teşvik edilmesi için bir eylem planı üzerinde çalıştığını da belirten Çavuşoğlu, bu planın küresel sorunların çözümüne de yardımcı olacağını kaydetti.