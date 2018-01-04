Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Süreci ABD ve İsrail destekliyor
“İran’daki sürece destek veren iki kişi var. Birisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birisi ABD Başkanı Donald Trump. Destek veren başka ülke yok.”
- MUSTAFA KARTOĞLU
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği Ankara Palas Devlet Konukevi’ndeki toplantıda dış politika konusunda değerlendirmelerde bulundu. “Suriye’de inanıyorum ki 2018’de çok önemli bir aşamaya geleceğiz. Çözüm sonrasında Suriye’nin yeniden inşası için AB başta olmak üzere katkı sağlayabilecek tüm aktörlerle görüşmelere şimdiden başladık” diyen Çavuşoğlu, İran’daki olayları da değerlendirdi.
DESTEK VEREN 2 KİŞİ VAR
Protesto olaylarına başta karşı olan bazı etnik grupların sonradan destek açıklamalarında bulunduğunu hatırlatarak Çavuşoğlu, “Buralarda yönlendirme mi var? Ne var? Bunları iyi değerlendirmek lazım fakat bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birisi ABD Başkanı Donald Trump. Türkiye bu tür dış müdahalelere karşıdır. ABD ile İsrail haricinde bir ülkeden destek açıklamaları gelmedi” dedi.
“Bu durum İran’ın iç işleridir ama İran’ın istikrarı komşuları için de önemlidir. Hepimiz için önemlidir. Dolayısıyla bir an önce İran’da bu çatışmaların durması ve istikrarın geri gelmesini arzu ederiz.
Dışarıdan bu tür müdahalelere de karşıyız” değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, İran’ı eleştiren ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak olması gerektiğinin altını da çizdi.
ALMANYA’YA GİDİYOR
Çavuşoğlu, 6 Ocak’ta Almanya’ya gideceğini ve mevkidaşı Sigmar Gabriel’le görüşeceğini açıkladı.
AMERİKA’YA GÜVENCE YOK
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’u öne sürerek gereksiz bir şekilde vize uygulamalarını kaldırdığını, daha sonra da vize sürecini yeniden başlattığını anımsatarak ABD tarafının açıklamasında gündeme getirilen “güvence verildi” iddiasına ilişkin “Bilgi paylaşımları olabilir. Bu bir taahhüt değildir.” dedi. Çavuşoğlu, Afrin’e yönelik bir harekat yapılıp yapılmayacağına ilişkin soru üzerine Fırat Kalkanı Harekatı’na ve İdlib’deki ateşkesi gözlem görevine dikkati çekerek, “Her şeyin bir zamanı vardır. Planlamalar yapılır, çalışmalar yapılır. Ne diyor Cumhurbaşkanımız: ‘Ansızın” diye yanıtladı. Çavuşoğlu, ABD’deki Hakan Atilla davasıyla ilgili olarak da, “Tamamen boş bir dava” yorumunda bulundu.
AB’NİN PATRONLUK DEVRİ SON BULDU
Çavuşoğlu, Türkiye-AB ilişkilerini de değerlendirdi. Bakan, “2018’de AB, Türkiye’ye biraz daha saygı duymayı öğrenirse ve eşit ortak olarak görürse ve değerlendirmelerini AB üyelik kriterleri içinde yaparsa ilişkilerimiz daha sağlıklı yürür. En önemlisi AB’nin Türkiye’ye saygı duymayı öğrenmesi gerekecek çünkü Türkiye ve Türk milleti bunu hak ediyor. Artık o patronluk taslama devri bitti” dedi.
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