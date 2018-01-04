Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Süreci ABD ve İsrail destekliyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği Ankara Palas Devlet Konukevi’ndeki toplantıda dış politika konusunda değerlendirmelerde bulundu. “Suriye’de inanıyorum ki 2018’de çok önemli bir aşamaya geleceğiz. Çözüm sonrasında Suriye’nin yeniden inşası için AB başta olmak üzere katkı sağlayabilecek tüm aktörlerle görüşmelere şimdiden başladık” diyen Çavuşoğlu, İran’daki olayları da değerlendirdi.

DESTEK VEREN 2 KİŞİ VAR

Protesto olaylarına başta karşı olan bazı etnik grupların sonradan destek açıklamalarında bulunduğunu hatırlatarak Çavuşoğlu, “Buralarda yönlendirme mi var? Ne var? Bunları iyi değerlendirmek lazım fakat bu sürece destek veren iki kişi var. Birisi İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, birisi ABD Başkanı Donald Trump. Türkiye bu tür dış müdahalelere karşıdır. ABD ile İsrail haricinde bir ülkeden destek açıklamaları gelmedi” dedi.

“Bu durum İran’ın iç işleridir ama İran’ın istikrarı komşuları için de önemlidir. Hepimiz için önemlidir. Dolayısıyla bir an önce İran’da bu çatışmaların durması ve istikrarın geri gelmesini arzu ederiz.

Dışarıdan bu tür müdahalelere de karşıyız” değerlendirmesinde bulunan Çavuşoğlu, İran’ı eleştiren ülkelerin samimi ve çifte standarttan uzak olması gerektiğinin altını da çizdi.

ALMANYA’YA GİDİYOR

Çavuşoğlu, 6 Ocak’ta Almanya’ya gideceğini ve mevkidaşı Sigmar Gabriel’le görüşeceğini açıkladı.