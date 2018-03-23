Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefon görüşmesi yaptı.
- AA
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Novoa görüşmesinde, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi konusu gündeme geldi.
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