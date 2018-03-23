Son Dakika Haberleri 23

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

POLİTİKA

  1. Haberler
  2. Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Uruguaylı mevkidaşıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefon görüşmesi yaptı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uruguay Dışişleri Bakanı Rodolfo Nin Novoa ile telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu-Novoa görüşmesinde, usulsüz faaliyetlerle çok sayıda kişiyi mağdur ettiği belirlenen Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın iadesi konusu gündeme geldi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

Nevşehir’de F-16 düştü: 1 şehit

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

2018 Sony World Photography Awards'ın en iyileri

Dünya Bolt'u konuşuyor!

Dünya Bolt'u konuşuyor!

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

'Uzaylı' sanılan mumya şoke etti

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA