Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ile telefonda görüştü.

<p> Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Avusturya Dışişleri Bakanı Kneissl ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.</p> <p> Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmenin, karşı tarafın talebi üzerine gerçekleştirildiği bildirildi.</p>
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