Dışişleri Bakanlığı, balistik füze denemesi yapan Kuzey Kore'yi güçlü şekilde kınadı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin, 15 Eylül 2017'de bölgesel ve uluslararası güvenlik ile istikrarı sorumsuzca ve kışkırtıcı bir şekilde göz ardı ederek yaptığı balistik füze fırlatımını en güçlü şekilde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, Kuzey Kore'ye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarında ifade bulan yükümlülüklerini yerine getirme çağrısı yapıldı.