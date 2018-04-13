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Dışişleri Bakanlığı: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'de

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg 16 Nisan'da Türkiye'ye çalışma ziyareti gerçekleştirecek.

  • İHA
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Dışişleri Bakanlığından ziyaret ile ilgili yapılan açıklamada, Genel Sekreter Stoltenberg’in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmesi öngörüldüğü belirtilerek,  "Sayın Bakanımızla biraraya gelecek olan NATO Genel Sekreteri, Sayın Milli Savunma Bakanımızla da görüşecektir. NATO Genel Sekreterinin ziyareti, 11-12 Temmuz 2018 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilmesi planlanan NATO Zirve toplantısına yönelik hazırlıkların kapsamlı şekilde ele alınmasına imkan verecektir" denildi.

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