Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye 'yargı' tepkisi
Dışişleri Bakanlığı, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nauert’ın Serkan Gölge’nin yargılanmasına ilişkin açıklamalarına tepki göstererek 'Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir' ifadeleri kullanıldı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heater Nauert’in Serkan Gölge’nin Yetersiz Delillerle Mahkum Edildiği Yönündeki İfadeleri Hakkında Bir Soruya Cevabı
Türk vatandaşı olan Serkan Gölge, bağımsız Türk mahkemesi tarafından yargılanmış ve adil bir yargılama sonrasında hüküm tesis edilmiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün Türk yargısı hakkındaki önyargılı ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir.
Türk yargısı birilerinin arzusuna veya dışarıdan gelen talimatlara göre değil Türkiye’nin Anayasasına, yasalarına ve delillere göre karar verir.
ABD’li muhataplarımızın bağımsız Türk mahkemelerinin kararlarına saygı duymalarını bekliyoruz.
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