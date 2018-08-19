Dolarla darbe yapmak istediler

Parti Genel Başkanı ve Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına başlamadan önce 81 vilayetten gelen ve salonu tıklım tıklım dolduran partililer hoş geldiniz dedi. Daha sonra Başkan Erdoğan bütün Türkiye’yi selamlayarak konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bundan tam 17 yıl önce AK Partiyi kurarken bugün Türk siyaset tarihine, hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti’nin doğum günü olarak geçecek demiştik. Ve, bugünden sonra Türkiyemizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demiştik. Hamd olsun milletimize verdiğimiz sözü tutmuş olmanın bahtiyarlığıyla bugün karşınızda bulunuyorum. 14 Ağustos 2001’den bugüne kadar AK Parti teşkilatında görev almış, genel başkanından teşkilat yöneticilerine, milletvekillerine, belediye başkanlarına, mahalle temsilcilerine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Türkiye’de teşkilatın faaliyetlerinde her seviyedeki kadrolarında hanımlara ve gençlere özel önem veren tek parti AK Parti’dir. AK Parti’nin ne olduğunu anlayabilmek için önce medeniyetimize ve tarihimize vakıf olmak gerekir. AK Parti başlangıçtır, Hazreti Adem’in dünyaya gelmesiyle başlayan imtihanımızın takibidir.“

AK PARTİ TÜRKİYE’DİR

AK Parti hicrettir. Peygamber efendimizin tüm cihanı aydınlatan nurunun tüm insanlığı kucaklayan mesajının müntesibidir. AK Parti Malazgirt’tir. Sadece Allah’ın rızası için kendisinden kat be kat düşmanın üstüne ‘Ölürsem kefenim üzerimdeki elbisemdir’ diyerek Sultan Alparslan’ın yolundan gidendir. AK Parti Anadolu’daki tüm izlerimizdir. AK Parti İznik’te, Söğüt’te Edirne’de Sivas’ta Kayseri’de Alanya’da Kastamonu’da Malatya’da Antalya’da devletler kuran atalarımızın varisidir. AK Parti Selçukludur, Osmanlıdır. AK Parti fetihtir. İstanbul’u alarak çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet’in mirasçıdır. Yavuz Sultan Selim Han’ın yoldaşıdır. AK Parti müdafidir. Dünyanın çalkantılı bir dönemde devletimizi hem koruyup hem geliştiren Sultan Abdülhamid’in hakkının hukukunun savunucudur. AK Parti Çanakkale’dir, Kutül Amare’dir. Yedi düvelin üzerimize geldiği anlarda bile cesaretiyle bile zincirleri kıran, oyunları bozan ecdadın torunudur.“

MEYDAN OKUYORUZ

AK Parti İstiklal harbimizdir, cumhuriyetimizdir. ‘Artık yıkıldı, yok oldu’ denilen milleti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde küllerinden yeniden doğarcasına ayağa kaldıran milli mücadele ruhunun temsilcisidir. Menderes’in bedelini canıyla ödediği demokrasi mücadelesinin bugünkü sancaktarıdır. Rahmetli Özal’ın bin bir meşakkatle açtığı kalkınma yolunun takipçisidir. Biz mazlumlara gönlümüzü ve imkanlarımızı işte bu anlayışla sonuna kadar açıyoruz. Biz ecdadımıza işte bu hissiyatla, tüm gücümüzle sahip çıkıyoruz. Biz gerektiğinde canımızı işte bu şuurla ortaya koymaktan çekinmiyoruz. Biz bu sorumlulukla soysuzlara zağarlık yapmak yerine, onlara meydan okuyoruz. Ne demek zağarlık? Av köpeği. Hazreti Ali’ye atfedilen güzel bir söz var. ‘Haksızlığa karşı susarsanız, hakkınızla birlikte şerefinizi de kaybedersiniz’ Biz sadece hakkımızı değil, aynı zamanda ülkemizin de şerefini savunuyoruz. 15 Temmuz destanını işte bu hissiyatla verdiğimiz mücadele sayesinde kazandık. Birileri bizi ekonomiyle, yaptırımla, kurla, dövizle, faizle, enflasyonla tehdit ediyoruz. Biz de onlara diyoruz ki, oyununuzu gördük ve meydan okuyoruz. Biliyoruz ki iman varsa imkan da vardır.”

BOYUN EĞMEYECEĞİZ

“Ya olacağız ya öleceğiz diye hedeflerimize yürüyoruz. Başaramayacaksınız milletimizi bölemeyecek, devletimizi yıkamayacaksınız. Kurulduğumuz günden beri gördüğümüz her haksızlık zulüm riyakarlık karşısında sesimizi yükseltmekten geri durmayacağız. Zalimler vurdukça sinenlerden, teröristlerden boyun eğenlerden olmadık, olmayacağız. Önde yiğitler aslan gibi vuruşurken, arkada el ovuşturanlara benzemedik, benzemeyeceğiz. Ülke yanarken fırsatçılık peşinde koşanlara itibar etmedik, etmeyeceğiz. Dünyayı sömürerek kendilerine refah düzeni kuranlara boyun eğmedik, eğmeyeceğiz. Zahirde bize stratejik ortak gibi gözüküp de attığı her adımla bizi stratejik hedef haline getirmeye çalışanlara teslim olmadık, olmayacağız.”

‘TARİHİN İNŞACISI OLDUK’ Tarihin dolgu malzemesi değil inşacısı olduğumuzu unutmadık, unutmayacağız. AK Parti olarak asla masa başı siyaset yapmadık. Rakip bulamadığımızda kendi kendimize yarıştık. Gücümüzü darbe odaklarından değil sadece milletimizden aldık. Programlara göre değil milletimizin isteklerine göre icraat yaptık. Bir ayağımızla İstanbul’a Ankara’ya 81 vilayetimizle sıkı sıkıya basarken diğeriyle bölgemizin ve dünyanın dört bir yanını adımlıyoruz. Biz ülkemizi çok sevdik. Çok sevdiğimiz için de Türkiye’ye birinci sınıf demokrasi, ekonomi, hizmet yakışır dedik. AK Parti’yi kurduğumuz günden beri de bunun için çalıştık. Kimlik siyaseti değil millet siyaseti yaptık. Hep üretmenin, büyütmenin peşinde olduk. Hiç kimseyi aynı kalıba sokmaya çalışmadık, tüm renklerimizi olduğu gibi kabul ettik. Soframızın paylaştıkça bereketlendiği inancıyla yardım için uzanan hiçbir eli boş çevirmedik. Tabi aynı zamanda husumetler çoğaldı. İçerdeki ihanet odaklarını da hayata geçirdiler. Sokak darbesi yapmaya kalktılar, yargı darbesi yapmaya kalktılar, terör darbesi yapmaya kalktılar. Ülkemiz dışından taciz atışlarıyla sınır darbesi yapmaya kalktılar. Siyaset darbesi yapmaya kalktılar. Kuru, dövizi, faizi kullanarak ekonomik darbe yapmaya kalktılar. Kaderin üstündeki kaderin tezahürlerine şahit oldum. Hep birlikte Türkiye olduğumuzda hiç kimsenin bize gücü yetmez. Bana böyle bir milletin evladı olmayı nasip eden Rabbime binlerce kez hamd ediyorum.” DÜNYA GENÇLERİNDEN HEDİYE Erdoğan’ın konuşmasını tamamlamasının ardından 25 ülkeden gelen gençler Erdoğan’a hediye sundu. Çad’tan Erciyes Üniversitesi bilgisayar mühendisliği öğrencisi Timan Ahmet gençler adına bir konuşma yaptı ve Erdoğan’ın, “Elif” harfi gibi dimdik durduğunu vurguladı. Ahmet, “Dimdik duruşunuzdan dolayı dünya gençleri adına size dimdik Elif taktim ediyoruz” şeklinde konuştu. 219 YABANCI KONUK KATILDI Şahin’in konuşmasının ardından kongreye katılan yabancı konuklar anons edildi. AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’ne, 3 Cumhurbaşkanı, 2 Meclis Başkanı, 2 Cumhurbaşkanı Yardımcısı, 2 Başbakan Yardımcısı, 4 Bakan, 20 Siyasi Parti Genel Başkanı, 36 Uluslararası Kuruluş, 87 Büyükelçilik Temsili, 30 Türkiye’de Yerleşik Yabancı STK ile toplam 219 yabancı konuk katıldı. HİÇBİR YERDE EĞİLMEDİK BİZ ‘ALLAH’A SECDE EDERİZ Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kongresi öncesi dışarıda bulunan vatandaşlara seslendi. Erdoğan, “Bizler tek milletiz, tek bayrağız, tek vatanız, tek devletiz. Ve bizi bölmek, parçalamak isteyenlere en güzel cevabı hem sandıklarda veriyoruz, hem meydanlarda veriyoruz. Bugün yenilenerek, yeni sistemle ilk defa kongremizi yaparak inşallah dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz. Şu anda karşımda 10 binleri görüyorum. Bugüne kadar hiçbir yerde eğilmedik. Biz sadece ve sadece Allah’ın huzurunda rükuda ve secdede eğildik” dedi. AYAKTA DURUN Onların dolarları varsa bizim Allah’ımız var diyen Erdoğan, “Yolumuza emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz. Bugüne kadar bizi çökertemediler, bugüne kadar da çökertemeyecekler. Yeter ki siz dimdik ayakta durun. Bugün içeride mesajlarımızı vereceğiz. Geleceğe emin adımlarla yürüyeceğiz. Yapacağımız çok şey var. Atacağımız adımlar çok. Şu anda Ağustos ayını geride bırakıyoruz. 26 Ağustos’ta Malazgirt’teyiz, Sultan Alparslan gibi yeniden yola çıkacağız. 30 Ağustos’ta da tıpkı Kocatepe’deki gibi dimdik ayakta duruşumuzun ifadesini vereceğiz. Ve kararlılıkla Eylül, Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ardından Mart; yerel seçimler. Yine en güçlü şekilde çıkmaya hazır mıyız? Şu büyük şehirlerimizin tamamını milletimizden emanet almaya hazır mıyız?” diye konuştu. Türkiye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu’ndaki AK Parti 6. Olağan Büyük Kongresi öncesi salon dışında halka hitap etti. ‘Adam Kazandı’ sözüyle CHP’li İnce’ye gönderme Kongre konuşmasından önce, Erdoğan’ın siyasi hayatını anlatan 16 dakikalık bir film gösterildi. Filmde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına gelişinden önceki tablo ile geldikten sonraki tablo, cezaevine atılma süreci, AK Parti’nin kuruluşu ve iktidara gelişi anlatılırken, zaman zaman kullanılan esprili dil dikkat çekti. Erdoğan’ın, ‘devlet-millet’ buluşmasını sağladığına işaret edilirken, Erdoğan’ın 17 yıldır sürdürdüğü ve 24 Haziran seçimlerinde kazandığı başarı, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce’nin, seçim gecesi ifade ettiği ‘Adam kazandı’ sözüyle İnce’ye gönderme yapıldı. 29 YENİ İSİM MKYK’YA GİRDİ AK Parti’nin dün gerçekleşen 6. Olağan Kongresi’nin ardından partinin hem Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) hem de Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) görev alacak isimler belli oldu. Liste büyük oranda değişti: Ahmet Arslan. Sami Ceylan. Ahmet Tan. Ali İhsan Yavuz, Bülent Tüfenkçi, Büşra Peker, Emine Zeybek, Erkan Kandemir, Fatma Aksal, Fatma Betül Sayan Kaya. Gökçen Özdoğan Enç, Hacı Bayram Türkoğlu, Hatice Merve Tatar. İffet Polat. Leyla Şahin Usta, Lütfi Elvan, Mehmet Özhaseki. Metin Bulut. Metin Yavuz, Mustafa Yeneroğlu , Mahmut Atilla Kaya. Numan Kurtulmuş, Orhan Miroğlu, Osman Nuri Gülaçar, Ömer Çelik, Tuba Işık Ercan, Vildan Polat, Yavuz Sbaşı, Zehra Taşkesenlioğlu. Ahmet Sorgun, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Fatih Şahin, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk Gökkaya, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, Jülide sarıeroğlu , Mahir Ünal, Markar Eseyan. Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Vedat Demiröz. İŞTE YENİ ‘A TAKIMI’ AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi’nde yapılan seçimlerin ardından Parti Genel Merkezi’nde yeni Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) üyeleriyle ilk toplantısını yapan Erdoğan, yeni dönemde birlikte çalışacağı “A Takımı”nı belirledi. Genel Başkanvekiliyle birlikte 15 üyeli MYK’da 6 isim yerlerini korurken, 9 yeni isim girdi. Genel Başkanvekili- Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü- Ömer Çelik Siyasi ve Hukuki İşler- Hayati Yazıcı, Teşkilat- Erkan Kandemir, Seçim İşleri- Ali İhsan Yavuz, Tanıtım ve Medya- Mahir ünal, Dış İlişkiler- Cevdet Yılmaz, Sosyal Politikalar- Fatma Betül Sayan Kaya, Yerel Yönetimler- Mehmet Özhaseki, Ekonomi İşleri- Lütfi Elvan, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanlığı- Jülide Sarıeroğlu, İnsan Hakları- Leyla Şahin Usta, Mali ve İdari İşler- Vedat Demiröz, Çevre Şehir ve Kültür- Çiğdem Karaaslan, Ar-Ge- Hamza Dağ, Genel Sekreter- Fatih Şahin AK Parti Genel Merkez Parti İçi Demokrasi ve Hakem Kurulu Başkanlığı gövrevine Yalçın Akdoğan getirildi. SALONDA ERDOĞAN COŞKUSU Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tek aday olarak girdiği AK Parti’nin 6. Olağan Kongresi, yurt içinden ve yurt dışından büyük bir katılımla gerçekleştirildi. Dünyadan 3 Cumhurbaşkanı, 3 Başbakanın katıldığı kongrede salonu dolduran partililerin yoğun Erdoğan sevgisi ve coşkusu dikkat çekti. SLOGANLARLA SÜSLENDİ Salonun içi, “Millet bir hedef bir”, “Kökü Anadolu’da ufku dünyada”, “Dinamik teşkilat, güçlü AK Parti, büyük Türkiye”, “kararlı bu dava, Türkiye’den dünyaya, kısık seslerin sesi olmaya”, “biz milletimize edendi olmaya değil, hizmetkar olmaya geldik”, “1071’den 2071’e aynı millet, aynı istikamet” yazıları asıldı. “AK Parti bir iddia değil, bir ıspattır”, “Değişim yenilenerek devam ediyor”, “AK Parti bir millet aşkı hikayesidir”, “Büyük hedeflere büyük liderlerle ulaşılır” yazıları ile çevrelendi. Salonda kürsünün tam karşısındaki köşelere ise Erdoğan’ın, üzerinde “Büyük misyon, bitmeyen vizyon” ve “Millet bir, hedef bir” yazılı dev posterleri asıldı Salonda kürsünün karşısında ise Atatürk, Erdoğan, AK Parti ve Türk bayrağı yer aldı. GENÇLERE TİŞÖRT GİYDİRİLDİ Salonda bulunan partililere, üzerinde fosforlu AK Parti ambleminin yer aldığı tişörtleri giydirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın salona girişinde görünmesi için herkesin giymesi istendi. Erdoğan’ın salona girişinde seslendirmeleri için salondakiler, “Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından” şarkısını seslendirmesi için hazırlandı. Salonun dışında da çadır kuruldu. Sıcakta bunalan vatandaşlara serinletmek için soğuk buharlı su püskürtüldü. Kongre, Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş’ın konuşmasıyla başladı. Divan Başkanlığına Eski Meclis Başkanı Mehmet Ali Şahin getirildi. ESKİ MECLİS BAŞKANLARI Eski Meclis Başkanları Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek ve İsmail Kahraman kongreye katıldılar. Ancak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu kongrede yer almadı. SALONDA DUYGUSAL ANLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan, salona “Erdoğan” şarkısı eşliğinde eşi Emine Erdoğan ile birlikte girdi. Salona girdikten sonra salonu dolduran partililer, daha önce hazırlığını yaptığı “Rehber tuttum yüreğimi, düştüm sevdanın ardından” şarkısını seslendirdi. Bu sırada bazı partililerin ağladığı gözlemlendi. GEÇTİĞİ YERLERDE BALONLAR Erdoğan, salondakileri selamlarken, tribünlerde, ‘Bu şarkının sonu yok’ pankartı açıldı. “Sanmasınlar yıkıldık sanmasınlar çöktük bir başka bahar için sadece yaprak döktük” yazısı da asıldı. Salondakileri karanfil dağıtarak selamlayan Erdoğan’ın geçtiği yerde balonlar bırakıldı. ALPARSLAN’LI FATİH SULTAN MEHMET’Lİ PANKART Başkan Erdoğan konuşurken, üzerinde ‘Tarih tekerrürden ibarettir’ yazan ve 1071 Alparslan, 1299 Osman Gazi 1453 Fatih Sultan Mehmet, Recep Tayip Erdoğan yazan ve fotoğraflarının bulunduğu bez pankart açıldı. Erdoğan da, konuşmasında, layık olabilmeyi dilediğini söyledi. Salonda daha sonra da, “Bu şarkının sonu yok” pankartı açıldı. Erdoğan da, ‘Evet bu şarkının sonu yok’ diyerek pankartı destekledi. Erdoğan daha sonra da, ‘Yoktur mazimde zulme teslim olan, Alparslan Fatih olur doğan, dün Ertuğrul, bugün Recep Tayyip Erdoğan’ pankartını da okuyarak teşekkür etti. 1380 OYLA YENİDEN GENEL BAŞKAN Türkiye Başkanı Erdoğan, AK Parti Genel Başkanlığına tekrar aday gösterildi. Oyunu kullanan Erdoğan, geçerli oyların tamamını alarak,1380 oyla yeniden genel başkan seçildi. BİZE TEHDİT SÖKMEZ Başkan Erdoğan, AK Parti iktidarlarında Türkiye’ye karşı oynanan oyunlara dikkat çekerken, bugün de birilerinin ekonomiyle, kurla, dövizle, yaptırımla, faizle tehdit ettiğine söyledi. Erdoğan, “Biz de onlara diyoruz ki, Oyununuzu gördük, meydan okuyoruz” diyerek bir kez daha rest çekti. ‘SÜRGÜN ÜLKEDEN BAŞKENTLER BAŞKENTİNE’ ŞİİRİNİ OKUDU