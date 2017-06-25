Dünya barışının yumuşak gücü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘terörü dünyanın neresinde olursa kaynağında kurutma’ doktrini sonrasında Türk askerinin ilk defa BM ve NATO şemsiyesi dışında dünyanın kriz bölgelerinde boy göstermesi, dünya barışına ve terörle mücadeleye şimdiden büyük katkı verdi. Körfez krizinde Türk askerinin Katar’daki varlığının caydırıcılığı, ‘savaş-abluka’ seslerinin yerini ‘müzakereye’ bırakmasını sağladı. Suriye’de ise Fırat Kalkanı’nın ardından İdlib’te devreye giren Türk askeri bu ülkede yıllardır gelmeyen barışın adeta elçisi oldu. Güvenlik uzmanı emekli Tuğgeneral Fahri Erenel, “Afganistan’dan Bosna’ya, Somali’den Katar’a, Lübnan’dan Suriye’ye Türk askeri dünyada barışın yumuşak gücü oldu. Varlığı, bölgedeki terör ve savaş tehditlerini bertaraf etti. Bu Türk hükümeti ve TSK için büyük bir diplomatik zafer ve askeri başarıdır” diye konuştu. Türk Ordusu, Cumhuriyet kurulduktan sonra ilk barış gücü görevini Kore Savaşı’nda 1950’de üstlendi. Ardından, ‘Garantör ülke’ olarak, Kıbrıs çıkarması ile terörü ve akan kanı durdurduğu adaya barışı getirdi. O tarihten bu yana ‘muharip güç’ olarak yurtdışına çıkmayan Türk Ordusu, Filistin, Lübnan, Kosova, Afganistan, Bosna, Makedonya, Irak, Gürcistan, Sudan, Fas, Kuveyt hatta Doğu Timor’daki kriz bölgelerinde barış ve huzurun teminatı oldu. Ancak bu bölgelerde muharip usnur değil, eğitim ve lojistik destek birimleriyle ve BM ve NATO bayrakları altında var oldu.

BOSNA’DA FATİH KIŞLASI

Türk ordusunun, halen Avrupa’da Arnavutluk ve Makedonya’da, Asya’da Afganistan ve Azerbaycan’da, Ortadoğu’da Suriye, Irak ve Katar’da, Afrika’da Somali’de, Akdeniz’de KKTC’de karargahları bulunuyor.

NATO SNMG ve SNMCMG deniz görev kapsamında Körfez’de deniz korsanlığına ve Akdeniz’de teröre karşı görev yapıyor. Dünyanın çeşitli ülkelerde 173 askeri ateşesi bulunuyor. Türkiye’nin Osmanlı döneminde Macaristan’dan Hindistan’a Filistin’den Arabistan’a uzanan 34 ülkedeki 78 şehitliği, Cumhuriyet döneminde ise KKTC’den Kore’ye uzanan şehitlikleri, Türk ordusunun etki alanı haritasını da yansıtıyor.

50 ORDUYU EĞİTTİ

Türkiye, kendi topraklarındaki harp akademilerindeyse müttefik 50 ülkenin ordusunun üst kademe yöneticilerine eğitim verdi. Türkiye’nin yurtdışındaki bu üsleri de bugüne kadar ‘eğitim ve lojistik destek’ görevini yürütüyordu. Ne Afganistan’da ne de Bosna’daki birlikleri, operasyonlara katılmayan unsurlardı.

ALTIN BOYNUZDA ÜS

Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘terörü kaynağında kurutma’ doktrininin ardından sınırları içindeki PKK, DEAŞ ve DHPK-C’ye yönelik yurtiçi operasyonlarının yanı sıra bu terör örgütlerinin Türkiye’ye sızdığı Suriye ve Irak’taki Cerablus, Bab ve Sincar gibi bölgelere de operasyon başlattı.

Ayrıca, DEAŞ’ın ‘insan kaynağı’ olarak beslendiği ve dünya enerji koridorunun kalbi ya da ‘altın boynuzu’ olarak adlandırılan Somali ve Katar’da da ilk defa deniz, hava ve kara unsurlarının müşterek muharip unsurlarının yer aldığı üs kurdu. Suriye Cerablus’ta, Irak Musul, Arnavutluk Vlore, Azerbeycan Nahçıvan’da ise Türk üslerinin inşası süreci devam ediyor.

SAVUNMA KONSEPTLERi DEĞİŞECEK