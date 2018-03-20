Dünyaya ders verdik
Mehmetçiğin, 58 günde özgürleştirdiği Afrin’de tek bir sivilin canına ve malına zarar gelmedi. Sivil hassasiyetin öncelendiği operasyon tüm dünyaya örnek oldu.
- HABER MERKEZİ
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) Zeytin Dalı harekatı, dünyaya adeta ‘Terörle Mücadele nasıl yapılır’ dersine dönüştü. Ne tek bir sivilin burnu kanadı, ne de yıllarca süren ağır bombardımanlarla şehirler harabeye döndü. Bu yüzdendir ki Mehmetçik, kent merkezine girdiğinde yıllarca önce Esad sonra PYD/PKK zulmünden bıkan Afrinlilerin ‘Daha önce neredeydiniz’ sitemiyle karşılaştı.
YIKIM VE KATLİAM
Bugün Batılı ülkelerin Ortadoğu’yu dizayn etmek için türettiği kanlı bir terör örgütü olduğu ayyuka çıkan DEAŞ Irak ve Suriye’de ortaya çıktığında, ABD öncülüğündeki 63 ülkeli dünya koalisyonu bölgeye adeta askeri çıkarma yaptı. Ama DEAŞ neredeyse tüm Suriye ve Irak’ı ele geçirirken, ABD ve diğer ülkeler bölgede ‘kalıcı üsler’ ve ileride sömürgelerine dönüştürecekleri PYD/PKK kantonlarını elde ettiler. Geride kalan 5 yıla bakıldığında, başta Suriye’nin Halep ve Irak’ın Musul-Kerkük şehirleri olmak üzere tarihleriyle dünyanın göz kamaştırıcı şehirleri adeta harabeye dönüştü. Ağır hava bombardımanlarıyla neredeyse sağlam binanın ve alt yapının kalmadığı bu şehirlerde milyonlarca insan hayatını kaybetti ve sakat kaldı, 20 milyona yakın insan göçmen durumuna düştü. En kirli savaşlarda bile görülmeyecek şekilde hastaneler, çocuklar ve kadınların da içinde bulunduğu sivil binalar ve okullar vuruldu. Sivil katliamlarıyla sabıkalı ABD ordusu, tüm dünyanın gözü önünde Musul’da sözde DEAŞ hedeflerini vururken 200 sivilin hayatını kaybetmesine yol açtı. İnsan hakları izleme örgütü Airwars’un raporuna göre, ABD Suriye ve Irak’taki ağır silahlar ve hava saldırılarıyla düzenlediği askeri operasyonları sırasında 2014-2017 yılları arasında 2 binden fazlası çocuk ve kadın olmak üzere en az 6 bin sivili öldürdü.
TRAJİK SAVUNMA
New York Times, 14 bin hava saldırısında 2 bin 800 sivilin öldürüldüğünü yazdı. New York Times’ın bir de ilginç tespiti vardı: “Sivil kayıplarla sonuçlanan hava saldırılarının yapıldığı bölgelerin büyük bölümünde DEAŞ’a ait hedefleri bulunmuyordu” Katliam eleştirilerine ABD Savunma Bakanı Mattis’in yanıtı ise ‘Mücadele sırasında yaşanan sivil ölümlerinin hayatın bir gerçeği olarak düşünülmesi gerektiği’ şeklinde olmuştu.
FARK AÇIKÇA ORTADA
Türkiye’nin Zeytin Dalı harekatı adeta ‘dünyaya terörle mücadele harekatı’ dersine dönüştü. Bir tek sivilin burnu kanamadı. Çünkü Mehmetçik, operasyon bölgesini İHA’larla adım adım taradı ve terörist-sivil ayrımı yaptı. ‘Şehit veririz ama sivile zarar vermeyiz’ anlayışla, sivillerin bulunduğu hiç bir noktayı ateş gücüyle hedef almadı.Harekatı yıllarca uzatmadı. Şehirlerin alt yapısını ve üst yapısına en ufak zarar vermedi. Afrin merkezinin alındığı ilk gün şehirde yaşayan tüm kesimlerin temsilcilerinden oluşan bir yönetimle hayatın normal akışını kurmaya çalıştı. ‘Müteahhitlerine ihale’ peşinde koşmadı. Nüfus ve tapu kayıtları yakılıp, demografi oyunu oynanmadı.
TSK’DAN FOTOĞRAFLI MESAJ
Genelkurmay Başkanlığı, Twitter hesabından Afrin’in terörden temizlenmesine ilişkin “Sivil, masum kişiler, çevre, tarihi eserler, dini ve kültürel yapılar Türk Silahlı Kuvvetleri için dokunulmazdır” açıklaması yaptı. Paylaşımda ayrıca, Suriye rejimi, terör örgütleri ve ABD başta olmak üzere emperyalist güçlerce yerlebir edilen Musul, Halep, Rakka ve Doğu Guta’ya dair fotoğraflara da yer verildi.
DÜNYA BASINI
Zeytin Dalı Harekatı’nın 58. gününde Afrin merkezin TSK ve ÖSO güçlerince ele geçirilmesi dünya medyasında genişyer aldı. İngiltere’nin çok okunan haber mecralarından Independent, “Şimdi, savaşın sonraki fazı için endişelenmeye başlamalıyız” başlığıyla başyazı yayımladı.
TERÖR ATILDI
Katar merkezli Al Jazeera “Türk güçleri ve Özgür Suriye Ordusu Afrin şehrini ele geçirdi” başlığını kullandı. İsrail gazetelerinden Jerusalem Post, “Kürtler şok yaşadı, Türkler kutlama yaptı” başlığını attı. İngiliz haber kuruluşu BBC, “Suriye Savaşı: Türkiye destekli güçler, Kürtleri Afrin’in kalbinden attı” başlığıyla duyurdu. .
HAYALLERİ YIKILDI
Financial Times, “Türk güçleri Suriye’nin Afrin kasabasını Kürtler’den aldı” başlığını atarken, İngiltere’nin gazetelerinden Guardian, PYD’nin ‘vur kaç taktiğine başlayacağını öne sürdü. ABD gazetelerinden New York Times, “Türkiye’nin desteklediği Suriyeli muhalifler Afrin’in kontrolünü ele geçirdi” başlığını attı. Haberinde, “Afrin’in ele geçirilmesi Kürtlerin kendi yönetimlerini oluşturma hayallerine darbe oldu” yorumu yapıldı.
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