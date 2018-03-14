Duruşumuz net şahıslarla değişmez

Başbakan Binali Yıldırım, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ın görevden alınmasına ilişkin, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı’nın verdiği kararı bizim değerlendirmemiz gereksiz bir şey. Göreve getirdi, gerek gördü görevden de aldı. Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir” dedi. Yıldırım, resmi ziyarette bulunacağı Azerbaycan’a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı’nda düzenlediği basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Nizami Gencevi Uluslararası Merkezince düzenlenecek 6. Bakü Küresel Forumu’na katılmak için kardeş ülke Azerbaycan’a ziyarette bulunacağını dile getirdi.

CHP NEDEN GOCUNUYOR

CHP Trabzon Milletvekili Haluk Pekşen’in seçim güvenliğine atıfla “Bu seçimler boykot edilmelidir” sözlerine ilişkin soru üzerine Yıldırım, şunları söyledi: “Seçim güvenli olunca boykot mu edeceklermiş? Demek ki güvenli olmasından rahatsız mı oluyorlar? Seçim güvenliği ülkenin, vatandaşların iradesinin sandığa yansıması için olmazsa olmaz bir düzenlemedir. Hatırlayın 7 Haziran seçimlerinde maalesef Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütü bu yüzden vatandaşlarımızın iradesinin özgürce sandığa yansımasına engel oldular ve bunun farkını da 1 Kasım seçimlerinde alınan tedbirler sayesinde gördük. Vatandaş da tercihini yapacak, kime oy vereceğine kendi karar verecek ama o iradenin özgürce gerçekleşmesi, sandığa yansıması için hükümet olarak biz görevimizi hakkıyla yapmak zorundayız.”

ŞAHISLAR MÜHİM DEĞİL

Dün ABD Başkanı Donald Trump’ın, Dışişleri Bakanı Rex Tillerson’ı görevden almasının ardından yerine daha önce Türkiye aleyhine mesajlarıyla tepki çeken Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü Mike Pompeo’nun getirildiği belirtilerek, “Bu görev değişimi ABD-Türkiye ilişkilerinde nasıl bir etki yaratır?” sorusu üzerine Yıldırım, şunları kaydetti: “Türkiye-Amerika ilişkileri kişilere bağlı bir şey değildir. Yıllara sari bölgede müttefik, stratejik ortak olarak düşündüğümüz Amerika ile son zamanlarda bazı sorunlar yaşadığımız bir sır değil. Özellikle başımızı ağrıtan PKK ve onun uzantısı PYD/YPG gibi örgütlerin, Amerika’nın adeta koruması altında masum insanların canını yakması bizim de canımızı sıkıyor. O yüzden bölgede güvenliği sağlamak, bölgedeki insanların huzurunu tekrar getirmek için bir faaliyet içindeyiz. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı faaliyetleri bu çerçevede ele alınabilir. Bunun dışında başkaca rahatsız edici durumlar ortaya çıkarsa buna da gerekli karşılığı Türkiye verecektir. Ümit ederiz ki Amerika er geç bu yolun yanlış olduğunu anlar ve yıllardan beri bölgenin güvenliği, küresel güvenlik için fedakarca katkı sağlayan Türkiye ile daha sağlıklı bir ilişki geliştirmiş olur. A şahsı gider, B şahsı gelir, onlar Amerika’nın iç meseleleridir. Türkiye’nin kim gelirse gelsin duruşu bellidir, gayet nettir. Gelen vatandaşın veya bakanın Türkiye hakkında ne düşündüğünün de bizim açımızdan çok fazla önemi yoktur. Ümit ederim bundan sonra daha sağlıklı bir ilişki bundan sonra geliştirilebilir.”