Enerjik devrim
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelini attı. 2023’te ilk reaktörü devreye alınacak santral, Türkiye’nin enerji ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayacak.
Türkiye’nin 63 yıllık nükleer santral hayalinde tarihi adım dün 20 milyar dolarlık yatırımla geldi. Mersin’in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Santrali’nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resmi karşılama töreninin ardından iki lider video konferans yöntemiyle Akkuyu’daki tören alanına bağlandı.
TARİHİ BİR ESER
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan butona basmasını istedi. Ankara ile eşzamanlı olarak butona basılmasıyla, projenin ilk harcı döküldü. Santralin 29 Ekim 2023 yılında devreye girmesi bekleniyor. Türkiye’yi nükleer teknoloji ile de tanıştıracak olan törende konuşan Erdoğan, konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başladı. Erdoğan, Putin’e ve heyet üyelerine “Hoşgeldiniz” dedi. “Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” diyerek 2023’te devreye girecek santralin Cumhuriyet’in 100. yılını tarihi bir eserle taçlandıracağını söyledi.
STRATEJİK HAMLE
Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini bugün burada değerli dostum Putin ile atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisine ve kıymetli heyet üyelerine bu anlamlı günde heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Rusya ile birçok stratejik projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, S-400 Hava Savunma Sistemleri, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı ve temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bunlardan sadece birkaçı olduğunu söyledi.
BÜYÜK PROJELER
Türkiye’nin 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü, 2017 yılında da yüzde 7,4 büyüme başarısı sergilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu durum, enerjiye olan ihtiyacımızın da artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve doğalgaz gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdik” değerlendirmesinde bulundu.
KESİNTİSİZ YATIRIM
Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, enerji sektörünün her alanında yatırımların kesintisiz devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Ülkemizin güvenli, sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor” ifadesine yer verdi.
Türkiye’nin dev proje ile kazanımlarını özetleyen Erdoğan, şöyle devam etti:
2023 TAÇLANACAK
“Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün 2023’te devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu, tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.”
İŞBİRLİĞİ RUHU
Türkiye’nin pek çok yatırımı ve eseri gibi yarım asırlık hayali Akkuyu projesini hayata geçirmenin de kendilerine nasip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi süreç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu iş birliği ruhudur. Bunun için dostum Putin başta olmak üzere tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sayın Başbakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve milletvekillerine de bu süreçte verdikleri destek için daha önceki enerji bakanlarım için hepsine de ayrıca teşekkür diyorum. Tabii gece gündüz demeden çalışarak, bu projeyi hayata geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile her düzeyden yetkilimize de tebriklerimi iletiyorum.”
‘BU KONU ÖNCELİĞİMİZ’
RUSYA Devlet Başkanı Putin S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye’ye tedarikinin öncelikleri olduğunu söyledi. Putin, gelecek günlerde hükümetler arası komisyon toplantılarında Türkiye’ye modern Rus askeri ürünlerin tedariği konusunun ele alınacağını ifade etti.
S-400’de teslimat Temmuz 2019’da
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Külliye’de yapılan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı, ortak basın toplantısı düzenledi. Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atıldığını, projenin ilk aşamasını 2023 yılına kadar tamamlamak istediklerini belirten Erdoğan, “Her ne kadar belirlenen dört aşamalı ise de temenni ederim ki çok daha hızla, çok daha seri gidip bunu öne çekmenin de gayreti içinde oluruz” diye konuştu. Erdoğan, TürkAkım kapsamında boru hattı inşasının devam ettiğini, ikinci hattla alakalı çalışmaların da hızla sürdüğünü söyledi. Rusya’dan hava savunma sistemi satın alınması konusuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi:
TÜRKİYE’NİN KARARI
“S-400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye’nin kendi kararıdır. Bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya, bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir.” Suriye meselesi başta olmak üzere bazı bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, Suriye meselesine siyasi çözüm bulmaya matuf gayretleri sürdürme noktasında hemfikir olduklarını dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Suriye’de istikrar, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Suriye’nin geleceği DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli.” Basın toplantısının ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, twitter’dan iki liderin görüşmesinde S-400’lerin teslimat tarihinin Temmuz 2019’a çekildiğini duyurdu.
Törende iki ülkenin yöresel kıyafeterini giyen çocuklar da yer aldı.
TÜRK MÜHENDİSLER GÖREV YAPACAK
Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in katıldığı törenle atıldı. İki lider tören sırasında Rusya’da nükleer enerji alanında eğitim alan öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Akkuyu NGS’de çalışmak üzere Rusya’da eğitim alan 248 öğrenciden, 6.5 yıllık eğitim sonunda mezun olan 35’inin bu aydan itibaren projede görev alması bekleniyor.
KÜLLİYE’DE BAŞBAŞA ZİRVE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Rusya lideri Putin, Akkuyu Nükleer Santrali Temel Atma Töreni’nin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde baş başa görüştü. İki lider arasındaki görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. Zirvede ikili ve bölgesel konuların yanı sıra Suriye krizi de konuşuldu.
NÜKLEER TEKNOLOJİMİZ İÇİN MİLAT
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, temel atma töreninin Türkiye için bir gurur töreni olduğunu belirten Albayrak, 63 yıllık rüyanın gerçeğe dönüştüğünü dile getirdi. Akkuyu’nun nükleer teknolji için bir milat olduğunu anlatan Albayrak, proje için Rusya ve Türkiye arasında hükümetler arası anlaşmanın 2010’da imzalandığını hatırlatarak, “20 milyar dolar maliyetiyle Türkiye Cumhuriyeti tarihinin gelmiş geçmiş en büyük projesinin temelini atıyoruz. Akkuyu NGS Türkiye’de kapasite ve enerji arz güvenliği yönünden çok önemli bir rol oynayacak. Bu proje sayesinde iklim ve mevsim koşullarına bağlı olmadan 7 gün 24 saat kesintisiz elektrik üreteceğiz. Bunu sıfır emisyonla yani çevreye zararlı hiçbir sera gazı salımı yapmadan gerçekleştireceğiz” ifadelerini kullandı. Nükleer enerjinin, sanayiden tarıma, uydu haberleşmeden sağlığa kadar birçok alanda önemli bir kapasite kazandıracağının altını çizen Albayrak, şunları kaydetti: “Bu nükleer teknoloji kapasitesini düşününce bugün Türkiye için enerji ve teknoloji alanında önemli bir miladı yaşadığımız açıktır. Akkuyu NGS ile en yüksek güvenlik standartlarına sahip son teknoloji enerji üreteceğiz. İnşaatın başlamasıyla 10 bin kişilik istihdam olacak ve bunun yüzde 80’i Türk çalışan olacak. Santral işletmeye alındığında da 3 bin 500 kişi tüm bu tesislerde çalışıyor olacak. İhtiyaç duyulan mal ve ekipmanların büyük kısmı Türk şirketler tarafından tedarik edilecek.”
TÜRK-RUS DOSTLUĞUNUN SİMGESİ
Törende Putin de konuşma yaptı. Rusya lideri yaptığı konuşmada, “Bu yenilikçi proje son derece değerli ve önemlidir. Bugün sadece Türkiye’de ilk nükleer santralinin inşaasına başlamıyoruz, Türkiye’nin nükleer iş sektörünü kurmaktayız. Yeni bir sektör oluşturuyoruz” dedi. “Bu tamamen yeni bir adım. Türkiye’nin ekonomisinin gelişiminde yeni bir basamak” diyen Putin, şunları söyledi: “Güvenlik standartları en yüksek seviyede olacak ve projemiz çevre dostu olacak. Santral, Türkiye’nin elektrik üretiminin yüzde 10’unu sağlayacak. 350’yi aşkın Türk şirketi potansiyel tedarikçi listesine dahil olmak istedi. NGS hem Türkiye’de hem de Rusya’da yeni iş yerlerinin kurulmasına, yüksek gelirli ve kalifiye uzmanların yetişmesinde iş birliği yürütülmesine imkan sağlayacak. Rusya’da enerji alanında 200’ü aşkın Türk öğrenci öğrenim görüyor. Mezunlara Akkuyu Nükleer Şirketinde istihdam edilmeleri yönünde teklifte bulunuldu. Ben TBMM milletvekillerine de ayrıca teşekkürlerimi sunmak istiyorum bundan dolayı.”
Son derece iddialı bir hedefleri olduğunu vurgulayan Putin, “2023 senesinde ilk enerji bloğunun devreye girmesini sağlamak istiyoruz. Türkiye’nin yüzüncü yıl dönümünde bunu yapacağız. Bu projenin başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi ikili işbirliğimizin dinamik bir şekilde gelişmesinin bir simgesi olacaktır. Rus Türk dostluğunun bir simgesi haline gelecektir” ifadelerini kullandı.
10 bin kişiye iş imkanı sağlayacak
- Akkuyu NGS yaklaşık 20 milyar dolarlık maliyetiyle Türkiye’de tek kalemde yapılan en büyük yatırım olacak.
- Akkuyu NGS, bin 200 megavatlık 4 üniteden oluşacak ve toplamda 4 bin 800 megavatlık kurulu güce sahip olacak.
- Ülkede kaynak çeşitliliği sağlayarak enerji arz güvenliğine katkı verecek Akkuyu Nükleer Güç Santrali, işletmeye alındığında Türkiye’nin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10’unu karşılayacak.
- Akkuyu NGS’de, inşaatın en yoğun olduğu dönemde yaklaşık 10 bin kişi, 60 yıllık işletme döneminde ise 3 bin 500 kişi çalışacak.
8 MİLYAR DOLAR KATMA DEĞER
- Akkuyu NGS inşaatında ünite başına toplamda 80 bin parça ekipman kullanılacak, projede yerli yabancı 80 şirket, 200 de ekipman tedarikçisi yer alacak.
- Projede yer alacak Türk şirketlerinin ekonomiye 6-8 milyar dolar arasında katma değer getirmesi beklenirken, savunma sanayiinden sağlık sektörüne uzanan geniş bir alanda yeni teknolojiler geliştirilmesinin de yolu açılacak.
- Santralde Türk mühendislerin de çalışacak olması nükleer teknolojilerin geliştirilmesinin de ilk adımı olacak.
- Nükleer santraller sadece elektrik üretimi değil, teknoloji ve know-how edinimi de sağlıyor. Güney Kore, 35 yıl içinde nükleer santralleri anahtar teslim yüzde 100 yerli olarak yapabiliyor. Türkiye’nin nihai olarak bu noktaya gelmesi hedefleniyor.
Çevre ve bütçeye katkısı büyük
Tamamen devreye girdiğinde yılda 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek Akkuyu NGS’ye eşdeğer enerji sağlamak için yaklaşık 6 bin 585 megavatlık bir ithal kömür santrali kurup ömrünün tamamlandığı 30’uncu yılda yenisini inşa etmek gerekiyor. Ayrıca bu santrallerde yıllık 13,5 milyon ton, 60 yıl için ise yaklaşık 800 milyon ton ithal kömüre ihtiyaç duyuluyor.
- İthal kömür santrali yerine NGS kurulmasıyla atmosfere 60 yıllık sürede yaklaşık 2 milyar ton karbondioksit gazı salımı engellenmiş olacak, ayrıca 56 milyar dolarlık kömür ithalatının da önüne geçilecek.
- Akkuyu NGS’ye eşdeğer elektrik üretmek için yine her biri 30’ar yıl ömürlü yaklaşık 6 bin 400 megavatlık iki doğalgaz santrali kurmak gerekiyor. Akkuyu santrali, yıllık 7 milyar metreküplük doğalgaz ithalatının önüne geçerek yaklaşık 1.8 milyar dolarlık ithalatı önleyecek.
Nükleer santral 63 yıldır Türkiye gündeminde
Nükleer enerji Türkiye gündemine ilk olarak ABD ile 1955 yılında imzalanan ‘Sulh İçin Atom’ anlaşması ile girmişti. Bu süreç, 1976 yılında Akkuyu Sahası’nın nükleer güç santrali yeri olarak uygun görülüp lisanslanması ile devam etmişti. Akkuyu bölgesinde bir nükleer güç santrali yapılması için birçok kez girişimde bulunulmasına rağmen her seferinde süreç akamete uğradı. AK Parti hükümetinin Rusya ile kararlılıkla yürüttüğü görüşmeler 2010 tarihinde iki ülke arasında, Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin (Akkuyu NGS) Tesisine ve İşletimine Dair İşbirliği Anlaşması’nın imzalanmasıyla sonuçlandı ve süreç başladı. İkinci santral ise Sinop’ta Japonlar tarafından yapılacak.
Genelkurmay’da Rus konuk
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valery Gerasimov ile görüştü. Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akar, Orgeneral Gerasimov ile Genelkurmay Karargahı’nda bir araya geldi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
SURİYE TOPLANTISI VAR
Ankara polisinde zirve alarmı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliği yapacağı “Suriye” konulu üçlü zirvede buluşacak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin güvenliğini 4 bin polis sağlayacak. Putin ve Ruhani’nin kalacağı oteller ile çevresindeki sokaklarda ve güzergahlarında geniş güvenlik önlemleri alınacak. Liderlerin kalacakları katlar tamamen kapatılırken, çevre sokaklarda oluşturulacak uygulama noktalarında araç ve yayaların, aramaları yapıldıktan sonra girişlerine izin verilecek.
Ruhani Ankara’da
İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, dün Ankara’ya geldi. Ruhani’yi havalimanında Milli Savunma Bakanı Canikli karşıladı. Ruhani, Rus lider Putin ile birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde bugün yapılacak Suriye konulu üçlü zirveye katılacak.
Mazbatasını aldı Ankara’ya geldi
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, devlet başkanlığı mazbatasını teslim aldı. Putin, Kremlin’deki ofisinde Rusya Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Ella Pamfilova’yı kabul etti. Pamfilova, 18 Mart seçimlerinde yüzde 76,69 oy alarak yeniden Devlet Başkanı seçilen Putin’e mazbatasını teslim etti. 4. dönem başkanlık mazbatasını alan Putin, seçim komisyonuna teşekkür ederek “Bu bizim tarihimizdeki en temiz ve en şeffaf seçimdi” dedi.
Minik Alya’dan Erdoğan gözyaşları
Adana’nın Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi’nde oturan Mehmet Göçmez ile Aşkın Göçmez’in kızları Alya Dua Göçmez (6), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı Yüreğir Serinevler Spor Salonu önündeki mitinge gitmek istedi. Anasınıfına giden Alya Dua Göçmez’i annesi, yoğun kalabalık nedeniyle ezilme tehlikesine karşın, minik kızının bu isteğini geri çevirdi. Alya, Erdoğan’ı göremediği için de hüngür hüngür ağladı. Bu anları annesi cep telefonunun kamerasıyla kayda aldı. Televizyonda gördüğü Erdoğan’ı öpen minik kız, “Tayyip dede için ağladım. Çünkü onu çok seviyorum. Televizyonda görebildim, yanına gidemedim. Çünkü annem ile anneannem beni göndermedi. 3 tane bayrağımız var. Birini ona hediye edeceğim” dedi.
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