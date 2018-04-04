Enerjik devrim

Türkiye’nin 63 yıllık nükleer santral hayalinde tarihi adım dün 20 milyar dolarlık yatırımla geldi. Mersin’in Gülnar ilçesi Akkuyu bölgesinde yapımı planlanan Akkuyu Nükler Santrali’nin temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından atıldı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki resmi karşılama töreninin ardından iki lider video konferans yöntemiyle Akkuyu’daki tören alanına bağlandı.

TARİHİ BİR ESER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören alanındaki Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’dan butona basmasını istedi. Ankara ile eşzamanlı olarak butona basılmasıyla, projenin ilk harcı döküldü. Santralin 29 Ekim 2023 yılında devreye girmesi bekleniyor. Türkiye’yi nükleer teknoloji ile de tanıştıracak olan törende konuşan Erdoğan, konuşmasına tüm katılımcıları selamlayarak başladı. Erdoğan, Putin’e ve heyet üyelerine “Hoşgeldiniz” dedi. “Tarihi bir ana şahitlik ediyoruz” diyerek 2023’te devreye girecek santralin Cumhuriyet’in 100. yılını tarihi bir eserle taçlandıracağını söyledi.

STRATEJİK HAMLE

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin temelini bugün burada değerli dostum Putin ile atmanın bahtiyarlığını yaşıyorum. Kendisine ve kıymetli heyet üyelerine bu anlamlı günde heyecanımıza ortak oldukları için şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Rusya ile birçok stratejik projeyi hayata geçirdiklerini belirten Erdoğan, S-400 Hava Savunma Sistemleri, Türk Akım Doğalgaz Boru Hattı ve temeli atılacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin bunlardan sadece birkaçı olduğunu söyledi.

BÜYÜK PROJELER

Türkiye’nin 2003-2017 yılları arasında ortalama yüzde 5,8 büyüdüğünü, 2017 yılında da yüzde 7,4 büyüme başarısı sergilediğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Cumhuriyetimizin 100’üncü yıl dönümü olan 2023’te dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olmayı hedefliyoruz. Bu durum, enerjiye olan ihtiyacımızın da artması anlamına geliyor. Gerek petrol ve doğalgaz gerekse yenilenebilir kaynaklarda son 15 yılda daha önce hayali dahi kurulamayacak projeleri hayata geçirdik” değerlendirmesinde bulundu.

KESİNTİSİZ YATIRIM

Enerji güvenliğinin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda, enerji sektörünün her alanında yatırımların kesintisiz devam ettiğini söyleyen Erdoğan, “Ülkemizin güvenli, sürdürülebilir enerjiye sahip olacağı bir gelecek için yaptığımız planlamalar içinde nükleer enerji önemli bir yer tutuyor” ifadesine yer verdi.

Türkiye’nin dev proje ile kazanımlarını özetleyen Erdoğan, şöyle devam etti:

2023 TAÇLANACAK

“Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk reaktörünün 2023’te devreye alınmasıyla Türkiye de nükleer enerji kullanan ülkeler ailesine dahil olacaktır. Böylece Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100’üncü yılını enerji alanında da tarihi bir eserle taçlandırmış olacağız. Akkuyu, tüm üniteleriyle devreye girdiğinde, tek başına ülkemizin elektrik ihtiyacının yüzde 10’unu karşılayabilecektir. Böylece, halen ağırlıklı olarak petrol, doğalgaz ve kömüre dayanan enerji sepetimizi daha sağlıklı hale getirmiş olacağız.”

İŞBİRLİĞİ RUHU

Türkiye’nin pek çok yatırımı ve eseri gibi yarım asırlık hayali Akkuyu projesini hayata geçirmenin de kendilerine nasip olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti: “Böylesine çetrefilli bir konuda kısa sürede mesafe almamızın sebebi süreç boyunca iki tarafın ortaya koyduğu iş birliği ruhudur. Bunun için dostum Putin başta olmak üzere tüm Rus yetkililere teşekkür ediyorum. Aynı şekilde sayın Başbakanımıza, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve milletvekillerine de bu süreçte verdikleri destek için daha önceki enerji bakanlarım için hepsine de ayrıca teşekkür diyorum. Tabii gece gündüz demeden çalışarak, bu projeyi hayata geçiren Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız ile her düzeyden yetkilimize de tebriklerimi iletiyorum.”

‘BU KONU ÖNCELİĞİMİZ’

RUSYA Devlet Başkanı Putin S-400 hava savunma füze sistemlerinin Türkiye’ye tedarikinin öncelikleri olduğunu söyledi. Putin, gelecek günlerde hükümetler arası komisyon toplantılarında Türkiye’ye modern Rus askeri ürünlerin tedariği konusunun ele alınacağını ifade etti. S-400’de teslimat Temmuz 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Külliye’de yapılan Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı, ortak basın toplantısı düzenledi. Akkuyu Nükleer Santrali’nin temelinin atıldığını, projenin ilk aşamasını 2023 yılına kadar tamamlamak istediklerini belirten Erdoğan, “Her ne kadar belirlenen dört aşamalı ise de temenni ederim ki çok daha hızla, çok daha seri gidip bunu öne çekmenin de gayreti içinde oluruz” diye konuştu. Erdoğan, TürkAkım kapsamında boru hattı inşasının devam ettiğini, ikinci hattla alakalı çalışmaların da hızla sürdüğünü söyledi. Rusya’dan hava savunma sistemi satın alınması konusuna da değinen Erdoğan, şunları söyledi: TÜRKİYE’NİN KARARI “S-400 füzeleriyle alakalı konu, tamamıyla Türkiye’nin kendi kararıdır. Bu konuda değerli dostlarımız Rusya Federasyonu’nun bu talebimize olumlu yaklaşımı, aramızda bu anlaşmanın yapılmasını getirmiştir ve biz de S-400 konusunda anlaşmamızı yaptık ve biz bu defteri kapadık, bitti o iş. Şu anda artık bu işin imalat süreci devam etmektedir. Hatta hatta biraz da teslimatı erkene almak suretiyle Rusya, bize olan bu noktadaki samimiyetini çok daha güçlü hale getirmiştir.” Suriye meselesi başta olmak üzere bazı bölgesel konularda da fikir alışverişinde bulunduklarını aktaran Erdoğan, Suriye meselesine siyasi çözüm bulmaya matuf gayretleri sürdürme noktasında hemfikir olduklarını dile getirdi. Erdoğan, şunları kaydetti: “Suriye’de istikrar, huzur ve güvenliğin sağlanması noktasında beraber çalışmayı sürdüreceğiz. Suriye’nin geleceği DEAŞ, YPG, PYD gibi proje terör örgütlerine bırakılmayacak kadar önemli.” Basın toplantısının ardından Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, twitter’dan iki liderin görüşmesinde S-400’lerin teslimat tarihinin Temmuz 2019’a çekildiğini duyurdu.

Törende iki ülkenin yöresel kıyafeterini giyen çocuklar da yer aldı.