Enis Berberoğlu kayınpederinin evine getirildi

Dün kayınpederinin cenazesine katılan Berberoğlu, cenaze töreninin ardından tekrar Maltepe Cezaevi'ne götürülmüştü. Bugün de özel izinle cezaevinden çıkartılan Berberoğlu kayınpederinin Gaziosmanpaşa Yeni Mahalledeki evine getirildi. Burada yakınları ile birlikte taziyeleri kabul etti. Polisin ve jandarma ekiplerinin ziyaret sırasında sokakta yoğun güvenlik önlemi aldığı görüldü.