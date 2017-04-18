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Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 üniversiteye rektör atadı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 üniversiteye rektör atadı.

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Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Anayasa'nın 130'uncu ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddeleri uyarınca, Yükseköğretim Kurulunun önerdiği adaylar arasından 3 üniversiteye rektör atadığı kaydedildi.

Bartın Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Orhan Uzun'un, Bayburt Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne yeniden Prof. Dr. Selçuk Coşkun'un ve Pamukkale Üniversitesi Rektörlu¨ğu¨ne Prof. Dr. Hu¨seyin Bağ'ın atandığı bildirildi.

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