MHP'li Akçay: Erken seçim çağrısı CHP'deki dengeleri alt üst etmeye yetti

MHP Manisa Milletvekili Erkan Akçay, yaptığı yazılı açıklamada, "Muhalefet ibresi şaşan CHP şimdi de kendi kendine muhalefet etmeye başladı"dedi.

Akçay'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:" Anayasa değişiklik teklifi görüşmeleri CHP'deki ayarları bozdu. Anayasa değişiklik teklifi sürecine bir türlü dahil olamayan CHP'de her kafadan bir ses çıkıyor; her ses birbiriyle çelişiyor. İstikrarsızlık ve çelişkiler yumağı haline gelen CHP'nin son "erken seçim" tartışmaları da bunu açıkça göstermektedir. Anayasa değişiklik teklifinin genel kurul görüşmeleri devam ederken her oturumu takip eden Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli meclis kulisinde gazetecilere yaptığı bir açıklamada "teklif Meclis'ten geçmezse parlamento yenilenmeli" çağrısı yapmıştı. Bu çağrı CHP'deki dengeleri alt üst etmeye yetti. Dün gece TBMM Genel Kurulunda arka arkaya söz alan iki CHP sözcüsü adeta birbirlerine muhalefet etti. Muhalefet ibresi şaşan CHP şimdi de kendi kendine muhalefet etmeye başladı. Şu ibretlik hale bakınız! Önce Deniz Baykal kürsüden yaptığı konuşmada "erken seçim tartışanı kınıyorum. Seçim tehdidine boyun eğecek milletvekili varsa onu da kınıyorum" demiştir. Sayın Baykal'dan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla söz alan Özgür Özel yerinden söz alarak erken seçim için "hodri meydan" demiştir. Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı Baykal'ın daha 5 dakika önce yaptığı konuşmanın anlamını yitirmesine sebep olmuştur. Böylece Kılıçdaroğlu Baykal'ı yalanlamış, Baykal da Kılıçdaroğlu'nu kınamış oldu! CHP'deki şaşkınlık CHP'li milletvekillerine de yansıdı. Dün gece milletvekillerinin bir kısmı sosyal medyadan Deniz Baykal'ın "kınama" mesajını paylaşırken, bir kısmı da Özgür Özel'in "hodri meydan" çıkışını paylaştı! Türkiye'nin ana muhalefet partisinin içine düştüğü içler acısı duruma bakınız! CHP'nin hali pür melali; kendi kendine muhalefet eden bir parti!