FETÖ ‘Havuz’unda ‘tereyağı’ yapmışlar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca “himmet” adıyla esnaftan FETÖ için para topladıkları öne sürülen Ertan Gök, Murat Ulaş, Osman Yılmaz ve Ömer Akbudak hakkında hazırlanan iddianamede şüphelilerin şifreli ifadeler kullandığı yer aldı. İddianamede Yılmaz’ın Keçiören’deki iş yerlerini sık sık dolaştığı, esnaf ile toplantılar yaptığı, Altındağ Belediyesi karşısındaki Özel Süleyman Göktaş Erkek Öğrenci Yurdu ile irtibatlı olduğu kaydedildi.

ŞİFRELİ KELİMELER

Teknik takibe yakalanmamak için telefonda şifreli kelimeler kullanan şüpheliler, himmet toplantısına davet için ‘yüzmeye beklemek’, ‘kavurmaya davet’, ‘çay programı’; himmet parası içinse ‘ayakkabı’ ve ‘tereyağı’ ifadelerini kullanıyordu. Murat Ulaş, 15 Eylül’de Halil Ö. ile konuşmasında, “Bu akşam sütü de kaymağı da getir. Saat sekizde bekliyorum seni, gecikme. Hanım tereyağı yapacakmış” dedi.

HAFTAYA GETİRİRİM

Ulaş, 1 Eylül’de ise Gök’e, “Ayakkabı siparişlerimizi getirecek misin?” diye sordu. Gök’ün “Evde hanım rahatsız, önümüzdeki hafta getirsem” karşılığını vermesine Ulaş, “Tamam, Onur Bey’e söyleyeyim” dedi.

Şüpheliler hakkında, ‘terör örgütü üyesi’ olmaktan 7 yıl altışar aydan 15’er yıla kadar hapsi istendi.

Monopoly Gülen’e uyarlandı

Dünyaca ünlü Monopoly oyunu, “gulenopoly” adıyla FETÖ’ye uyarlandı. Uyarlamada, FETÖ’nün Türkiye’de gizlice devlete elemanlarını sızdırdığı, ABD’de ise sözleşmeli okulları kullanarak vize usulsüzlükleri yaptığı ve vergi mükelleflerinin paralarını örgüte kullandığı anlatılıyor. Gizli bir şekilde örgütlenen FETÖ’nün bir nevi tüm dünyayla ‘oyun oynadığı’ belirtilen uyarlamada, “Gizli planlar ortaya çıktıkça bu oyunun da sonu geliyor” denildi.