FETÖ ile PKK aynı yolun yolcusu

Terör örgütü FETÖ’nün, örgütün sağlık üssü konumundaki kapatılan Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinin 17 – 25 aralık kumpası sonrası SGK ile anlaşması yenilenmeyince girdiği krizi aşması için Bank Asya’da uyguladıkları taktiği hayata geçirdiler. Terörist başı Gülen’in talimatıyla örgüt üyelerinin Şifa Üniversitesinin hastaneleri için ‘Check up’ kampanyası düzenleyip çevrelerine sözde makbuzları sattığı, ByLock yazışmalarında ortaya çıktı.

MUSLUK KESİLDİ

Nakit parayla 250, 500 ya da bin liralık makbuz alan örgüt üyelerinin hasta olsun olmasın hastaneye gidip muayene olarak hasta sayısını artırmaya çalıştı ve çevresindekileri de hastaneye götürdüğü belirlendi. Hastane kurtarma operasyonunda, aldığı hizmet, makbuzundaki rakamdan fazla çıkarsa üstünün nakit para ile tamamlandığı, daha faz tutarda hizmet aldıysa para üstünün hastane tarafından verilmediği ByLock yazışmalarında tespit edildi.

SGK’nın anlaşmasının bitmesinin ardından yeni bir anlaşma yapılmayınca para ödeme işlemleri durduruldu ve hainlerin para musluğu kesildi.

HER ÖRGÜT ABİSİNE 10 KİŞİ HASTANEYE GÖTÜR EMRİ

Bir başka ByLock yazışmasında ise örgüt mensuplarının arasındaki mesajlaşmada “Hasta sayısındaki düşüş nedeniyle bize düşen, her gün ihtiyaç ölçüsünde hastanın, hastanelerimize gelmesini temin etmek olacaktır. 1-Her abimizin 10 kişiyi Şifa’ya götürme hedefini üzerine alması. 2- Herkese hastanelerin açık olduğunu duyurması. 3-Yapılan ödemelerin mutlaka nakit olması. 4-Check up çeki olarak basılacak çeklerin satılması. Not: Yarın hastanelerimiz açıktır. Yarından itibaren ciddi bir hareket bekliyoruz’’ yazdığı da tespit edildi.