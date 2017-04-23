FETÖ simitçi yaptı

Diplomalı simitçi, 2008 KPSS sınavında 80 puan almasına rağmen FETÖ Terör Örgütü yüzünden hakkının yendiğini ve mağdur edildiğini söyledi. Serkan Çetin, “Malatya İnönü Üniversitesi Biyoloji öğretmenliği mezunuyum. 2005 yılında üniversiteyi bitirdim ve iş bulmayınca bu işi yapmaya başladım. Şu anda sizin de gördüğünüz gibi diplomalı olarak simit satıyorum. İşlerim çok iyi şükürler olsun, iyi kazanıyorum. Ben eğitimim için çok para harcadım. Kendimi derslere, okuluma verdim lakin hakkım yendi” ifadelerini kullandı. Çetin, 2008 yılında KPSS’den iyi puan almasına rağmen FETÖ yüzünden atanamadığını söyleyerek, “2008 yılında KPSS sınav soruları çalınmıştı. Bu olay olmasaydı ben atanmıştım ve öğretmen olmuştum. FETÖ Terör Örgütü tarafından mağdur edildim” diye konuştu.