FETÖ ve PKK’da MİT sendromu

MİT operasyonuyla Suriye’de rejimin kalesi Lazkiye’den Reyhanlı katliamının faili Yusuf Nazik’in yakalanıp Türkiye’ye getirildi. Saldırının üzerinden 5 yıl geçmesine rağmen Türkiye, ‘devlet hafızası unutmaz’ sözünü yerine getirdi ve teröristleri saklandıkları inlerde bulup yakalanacağını ortaya koydu. Terör örgütleri FETÖ ve PKK’nın yurtdışındaki firari teröristlerini de ‘paketlenme korkusu’ sardı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 yıl önce Reyhanlı katliamı sonrasında bu saldırının faillerinin takip edileceğini ve yakalanıp yargı önüne çıkaracaklarına dikkat çekmişti.

DEVLETİN HAFIZASI UNUTMADI

Reyhanlı’da 11 Mayıs 2013’te meydana gelen terör saldırısında, aralarında çocukların da bulunduğu 53 sivil hayatını kaybetti, 155 kişi yaralandı. Saldırı sonrasında Reyhanlı’ya giderek olay yerinde incelemelerde bulunan ve mağdur ailelere taziye ziyaretinde bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, “Süreç devam ettikçe yargıda bunlar daha da netleşecek ve en kısa zamanda bunlar deşifre olur, ortaya çıkar. Hepsi olur geçer ama bir gerçek var ki biz bu işin arkasındayız, takipçisiyiz, sonuna kadar bu işi kovalayacağız. Ülkemiz üzerinde oynanan oyunların kaynaklarına şu anda nüfuz etme gayreti içindeyiz. Ona göre de bunun bedelini kendilerine ağır ödeteceğiz” diyerek, faillerin er ya da geç yakalanarak Türk yargısının önüne çıkarılacağını söyledi. Başkan Erdoğan’ın söylediği gibi, olaya ilişkin kapsamlı soruşturma ve yargılama sonrasında, Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 23 Şubat 2918’teki kararla 9 sanığa 53’er kez ağırlaştırılmış ömür boyu ve 4 bin 32’şer yıl hapis cezasına verildi. 13 sanığa 15 yıldan 22.5 yıla kadar ceza veren mahkeme heyeti, aralarında THKP-C /Acilciler terör örgütü elebaşı Mihraç Ural ve Yusuf Nazik’in de bulunduğu 8 firari sanığın dosyasını ayırdı.

FETÖ VE PKK’YI KORKU SARDI

MİT’in son dönemde dünyanın dört bir yanında yaptığı operasyonlarla firari teröristleri ‘paketleyip’ Türkiye’ye getirmesi, teröristbaşı Fetullah Gülen ve firari FETÖ’cüleri de panikletti. Teröristbaşı ve FETÖ’cüler yayınladıkları video ve yaptıkları paylaşımlarda, Türk gazetecilerin bile bulup görüntülediği firari FETÖ’cülerin MİT tarafından da kolayca yakalanabileceğini korkusu taşıdıkları görüldü. FETÖ’cülerin, bulundukları yerleri terk etmeleri ve yakalanmamak için rutin program düzenlememeleri, ‘çevrelerini kontrol ederek’ hareket etmeleri uyarısında bulunduğu görüldü. MİT, PKK’lı teröristlere de korku saldı. Sincar’daki örgüt kamplarında saklanan sözde PKK Yürütme Konseyi üyesi İsmail Özden’de, MİT operasyonuyla Irak’ ta etkisiz hale getirilmiş, ardından örgüt yöneticilerinin panik haldeki açıklamaları sosyal medyaya da yansımıştı.