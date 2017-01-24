FETÖ’nün ‘abla aği’ deşifre oldu

Temmuz darbe teşebbüssünü gerçekleştiren Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik soruşturmalarda çarpıcı bilgilere ulaşıldı. Ülke ve il imamlarının tespit edilmesinin ardından ülkeyi örümcek ağı gibi saran kadın yapılanması da tek tek deşifre edildi. Tokat Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında ele geçirilen belgeler FETÖ’nün kadınlara yönelik kurumlarda nasıl örgütlendiğini gözler önüne serdi. Örgütün büyük önem verdiği Milli Eğitim Bakanlığı’nda (MEB) Necla Avcı’nın kadınlar ablası olarak görev yaptığı ve MEB imamı Sait Kaya’ya bağlı olduğu ortaya çıktı. Avcı’nın talimatları doğrultusuna taşradaki kedın eğitimcilerin hareket ettiği belirlendi. Konya’da Arzu Keskin, Yozgat’ta Leyla Oğuz, Kırşehir’de Zeynep Atar, Eskişehir’de Nurcan Eryılmaz, Çorum’da Türkan Deliçay, Tokat’ta ise İlknur Böğrek’in eğitimden sorumlu abla olduğu tespit edildi.

ÖRGÜT HİYERARŞİSİ

FETÖ’nün Aktif Eğitimciler Sendikası (Aktif Sen) Genel Başkanı Osman Bahçe’nin de örgütün eğitim hiyerarşisinde Sait Kaya’nın altında yer aldığı ortaya çıktı. Ayrıca Sendikadaki kadınlar yapılanmasının da ayrı bir şekilde dizayn edildiği başında ise Kumru Güzel’in bulunduğu belirlendi.

İTİRAFÇI OLDU

İtirafçı olan Tokat ablası İlknur Böğrek, yapılanma hakkında önemli bilgiler verdi. Örgütün illerdeki kadın ve erkek yapılanmasının aynı şekilde işlediğini ancak il imamlarının erkeklerden oluştuğunu anlatan Böğrek, şöyle konuştu: “İl ablası talimatlarını il abisinden alır. İl ablası ile abisi haftada en az iki defa görüşür. Görüşmeler genelde dershane veya kolejlerde gerçekleşir. İl ablasının altında ise kadınlar yurt müdürleri, bölgeciler, ilçe ablaları, kurum sorumluları ve köy ablaları grubu vardır. İlçe ablaları il ablasına bağlı olarak il ablasının sahip olduğu yetkiler ile ilçelerde abla olarak görev yaparlar.”

GÖREVLENDİRME SIRRI

Böğrek, il ablalarının görev değişiyle ilgili bilgilerin sır gibi saklandığına dikkati çeken Böğrek, “Bu bilgiler il ablası tarafından başka bir yapı üyesi veya yapıda ablalık görevi olan birine söylenmez. Yapının abla ve imamlarının deşifre olmaması için bu tedbir uygulanır.

ASKERİ LİSE SORULARINI ÇALANLAR GÖZALTINDA

Askeri liselerin sınav sorularını kendi güdümündeki öğrencilere veren FETÖ üyelerine yönelik Elbistan Cumhuriyet Başsavcılığı›nca başlatılan soruşturma kapsamında 18 ildeki 41 ayrı adrese operasyon yapıldı. Operasyonda; 1 yarbay, 1 üsteğmen, 9 teğmen, 12 astsubay, 4 askeri okul öğrencisi, 1 uzman çavuş, 1 polis ve 11 askeri sivil kanat sorumlusu ve örgüt üyesi olmak üzere toplam 40 kişi gözaltına alındı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan şüphelilerden 3’ünün cezaevinde olduğu ortaya çıktı.

KADİR GECESİ HİMMET OYUNU

İzmir’deki FETÖ soruşturmasında, “Yeğen” kod adlı gizli tanık, örgütün gelirlerini artırmak için ramazan ayına özel önem verdiğine dikkati çekerek, “Ramazan himmet mevsimi olarak nitelendirilerdi. Kadir Gecesi de fırsata çevrilirdi. Bu gecede ‘Allah’a bir verirseniz Allah da size bin verir’ söylenerek mütevellilerin daha fazla himmet vermesi sağlanırdı” dedi.

25 ESKİ POLİS TUTUKLANDI

Uşak merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonda gözaltına alınan eski emniyet mensubu 28 kişiden 25’i terör örgütüne üye olmak ve terör örgütüne yardım suçlamalarıyla tutuklandı. Bir süre önce meslekten ihraç edildikleri öğrenilen zanlılardan 5’inin emniyet müdürü, ikisinin komiser, 7’sinin komiser yardımcısı, birinin başpolis ve 13’ünün ise polis memuru olduğu öğrenildi.

43 ÖĞRENCİYE TAHLİYE

Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği, savcılığın talebi üzerine, FETÖ’nün darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında tutuklu bulunan 43 Hava Harp Okulu öğrencisinin tahliyesine karar verdi.