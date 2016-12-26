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FETÖ'nün optik sahtekarlığı

15 Temmuz darbe girişimiyle ilgili soruşturmalar, FETÖ’nün devlet içinde paralel yapı oluşturmak için sahtekarlık yaparak insanların hakkını nasıl yediğini de gözler önüne serdi.

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Örgütün kendi elemanlarını kamu kurumlarına sızdırmak için askeri okullar ve KPSS olmak başta üzere birçok sınavın sorularını çalmasının yanı sıra, sonuçları belirleyecek ‘optik okuyucular’da da sahtekarlık yaptığı ortaya çıktı. Kahramanmaraş’taki soruşturmalar kapsamında haklarında dava açılan 200’ü tutuklu 350 polisle ilgili hazırlanan iddianamede, FETÖ’cülerin komiserlik sınavında gösterdiği başarının sırrının da, diğer adaylara ‘optik okuyucu’ ile kurulan kumpas olduğu belirlendi. 

DOĞRU ŞIK İLE ELENDİLER

Tespitlere göre, FETÖ/PDY’nin kendi elemanlarına komiserlik sınavını kazandırma konusunda, sadece soru hırsızlı yapmakla kalmadı. Sonuçları belirleyecek optik okuyuculara cevabı herkesçe bilinebilen çok kolay yaklaşık 15 soruda doğru şıkkın yerine yanlış bir şık tanıttı. Ardından da sınavı kazanmasını öngördüğü adaylara bu soruların sızdırdı. Diğer adaylar, bütün soruları yüzde yüz doğru yanıtlasalar da, optik okuyucu bu 15 sorunun cevabını ‘yanlış’ kabul etti. Bu böylece örgüt üyesi olmayan komiser adayı polisler sınavda 85 puanı geçemeyerek elendi. 

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