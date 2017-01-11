Fire yoksa kavga var

Anayasa değişikliğinin maddelerine geçilmesinde çıkan 338 “evet” oyuyla umutlanan retçilerin sevinçleri kursaklarında kaldı. Teklifin ilk maddesinin oylamasına katılan 484 milletvekilinden 347’si ‘evet’ oyu kullandı. Ret oyları ise 132’de kaldı. Çekimser 2, boş 2 ve geçersiz de 1 oy çıktı. Böylece, MHP’nin tabanını kaşımaya çalışan, sinsi planlar devreye sokan CHP ve HDP’nin fitne oyunu tutmazken, ilk oylamada “boş ve çekimser” oy kullanan 9 ismin, ikinci oylamada tavırlarını “evet”ten yana koydukları belirlendi.

484 KATILIM, 132 RET

CHP ve HDP’nin engelleme çabaları nedeniyle önceki gün de, saat 22 civarında başlayan görüşmelerde “yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı”nı da getiren teklifin 1. Maddesi üzerinde konuşmalar yapıldı. Gece yarı- sına doğru maddenin gizli oylamasına geçilebildi. Toplamda 484 milletvekilinin katıldığı oylamada “kabul” oylarının sayısı 347 oldu. 132 ret, 2 çekimser, 2 boş ve 1 de geçersiz oy çıktı. Oylama sonuçlarının açıklanmasının ardından ise bu sefer başka bir tartışma başladı. Oy sayımında yer alan CHP’li katip üyenin, oylama sonuçlarına ilişkin “muhalefet şerhi “ koyması yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. CHP’li Engin Altay, oturumu yöneten Meclis Başkanvekili Ahmet Aydın’dan, oylamaya ilişkin tutanağı, “muhalefet şerhiyle birlikte” okuması yönünde ısrar etti. Aydın da, oy sayım ve dökümünde bir anlaşmazlık olmadığının katip üyelerce imzalanan tutanakta görüldüğünü, dolayısıyla oylama sonuçları dışındaki bir şerhin yazılmasının doğru olmadığını vurguladı. AK Partili Mustafa Elitaş, oylama tutanağında sadece oylama sonuçlarının yer alması gerektiğine dikkat çekti. Ancak CHP’li Altay, ısrarcı olunca tartışmalar saatler sürdü. Tartışma yüzünden ikinci maddenin görüşmelerine gece yarısı başlanabildi, saat 04.00’te sıralarında da oylanabildi. Teklifin 1. Maddesinin oylanmasında çıkan sonuç, fire tartışmalarını da boşa çıkardı. İlk oylamada 338 olan “kabul” oylarının sayısı ilk maddede, 347 oldu. 132 ret oyunun kullanıldığı oylamada, 2 çekimser, 2 boş ve 1 de geçersiz oy çıktı. Oylamaya Gürsel Erol, İlhan Kesici ve Enis Berberoğlu olmak üzere 3 CHP’li vekil katılmadı. MHP’den de Atila Kaya katılmayan isim oldu. Bu durumda 130 CHP’li vekille birlikte, Aylin Nazlıaka ve Ümit Özdağ olmak üzere iki bağımsız milletvekili ile 4 MHP’li “hayır”cı isim “hayır” oyu verdi. İlk oylamada 5 olan “boş” oy veren vekil sayısı da 1. Madde oylamasında 2’ye düştü. 2 çekimser 1 de geçersiz oy çıktı.

VEKİL SAYISI 600 OLDU

Milletvekili sayısını 600’e çıkaran teklifin 2. Maddesinin oylamasında da “evet” bloğunun yüksek katılımını koruduğu gözlendi. 2. Maddeye 343 “evet” oyu çıkarken, “hayır”cıların sayısı 133 oldu. 2 boş, 1 çekimser, 1 de geçersiz oy kullanıldı. 2. maddenin oylamasına yine CHP’den aynı 3 isim katılmadı. Ancak bu sefer, 4 “hayır”cı MHP’li ile bağımsız Ümit Özdağ da oylamaya katılmayan isimlerden oldu.

MİLLİ İRADEYE CHP BARİKATI

Anayasa değişikliği görüşmelerinde ‘AK Parti ve MHP’den fire’ beklentisi suya düşen CHP, işi kaba kuvvete döktü. TBMM’de teklifin 3’üncü maddesi oylanırken CHP’li vekiller oy kabini önünde barikat kurdu. AK Parti milletvekilleri de oylama sırasında CHP’lilerin görüntü çekmemesi için önlem alınca, CHP milletvekilleri buna tepki gösterdi. Başlayan tartışma, yumruklaşmaya kadar varan kavgaya dönüştü. Vekilleri arkadaşları ayırdı. Başkanvekili Ahmet Aydın, ikazlarına uyulmaması üzerine oy zarflarının atıldığı kupaların güvenceye alınmasını isteyerek, birleşime ara verdi. Olaylar nedeniyle oylama durdu ve ikinci kez tekrarlandı. Milletvekili seçilme yaşını 25’ten 18’e indiren üçüncü maddeye 341 kabul, 139 ret oyu verildi. Oylamada 3 boş, 2 geçersiz oy çıktı. Kabul edilen 3. madde ayrıca askerlikle ilişiği olanların milletvekili adaylığına başvuramamasını öngörüyor.