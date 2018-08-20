Gençlerimiz ön planda yürümeli

AK Parti’nin önceki gün yapılan 6. Olağan Kongresi’nde en genç Merkez Karar ve Yönetim Kurulu(MKYK) üyesi olarak seçilen Hatice Merve Tatar, partide gençlerin daha önde rol almalarını istediklerini söyledi.

COŞKULU GEÇEN KONGRE

AK Parti’nin en genç MKYK üyesi olan Tatar, 21 yaşında ve siyaset bilimi ve uluslar arası ilişkiler bölümünde öğretim görüyor. 24 Haziran seçimlerinde Gaziantep’ten milletvekili adaylığı bulunan Tatar, 24 Şubat 2018 tarihinde yapılan AK Parti Gaziantep İl Kongresi’nde il yönetim kuruluna “en genç üye” olarak giren bir isim. Şimdi de partinin en yüksek karar organı olan MKYK üyesi olarak seçildi. Merve Tatar ile, kongredeki atmosferi, neler hissettiğini ve hedeflerini konuştuk. “Bizim partinin kongreleri zaten çok büyük coşkulu, heyecanlı olur. Bu kongre de yine büyük bir coşku ve heyecan vardı. Genç de olunca insan ayrı bir heyecan duyuyor” diyen Tatar, ‘MKYK listesi açıklanmadan bazı listeler dolanıyordu. Arayıp tebrik edenler oldu. Ama o zaman liste açıklanmadan bir şey dememiz söz konusu olamazdı. Liste okununca daha büyük bir heyecan oldu. Ve gurur verdi” diye konuştu. MKYK üyeliğini beklemediğini belirten Tatar şöyle dedi: “Partimizde görev almak istiyorduk ama 21 yaşında genç bir parti mensubusunuz, ne kadar ilerleyebilirsiniz, insan kestiremiyor. Niyetimizde olup, ancak beklemediğimiz görevlerdi bunlar. Rabbim de nasip etti. İnşallah mücadeleye, çalışmaya devam edeceğiz. Siyasetteki hedefim büyüklerimiz kızmasınlar ama tamamen gençlerle, özgüvenlerini ifade edecek şekilde olabildiğince ön planda yürümelerini istiyorum. Bunun da, resmi bir görev olarak değil, tamamen ‘gönül bağı’ ile çalışmaktan geçiyor.”

HERKESLE KONUŞACAĞIZ

Merve Tatar, “Resmi görev değil ama varlığıyla, yaşıyla, enerjisiyle, gençlerin en önde görev alması. Sahaya gidip gençler olarak konuşacağız. Gönül bağı, gönül birlikteliğiyle görev almak gerektiğini düşünüyorum. Gençler olarak biz, tüm kesimlerle konuşacağız. Bu konuşma, diyalog kapılarını açacaktır. Buna inanıyorum ve bunu uygulayacağımıza ve büyüklerimize de göstereceğimize söz veriyorum” şeklinde konuştu.