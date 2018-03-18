Gezi’den 15 Temmuz’a CIA-FETÖ omuz omuza
ABD Başkanı Trump’ın iadesini istediği papaz Andrew Craig Brunson hakkındaki iddianame, Türkiye’yi sarsan eylemleri hazırlayan kaos timini deşifre etti. 15 Temmuz’u da CIA’nın planlayarak FETÖ’ye yaptırdığı vurgulandı.
- MUAMMER BAŞKAN
GEZİ, HENDEK TERÖRÜ, 15 TEMMUZ’UN KARANLIK İTTİFAKI ORTAYA ÇIKTI
ABD Başkanı Trump’ın ısrarla serbest bırakılmasını istediği casusluktan tutuklu Rahip Andrew Craig Brunson’ın 35 yıl hapsi istenen iddianamede, Türkiye’yi karıştırmak için çalışan ‘Üst Aklın Kaos Timi’ gözler önüne serildi. Gezi Parkı darbe girişimi, Suruç saldırısı, Kobani olayları, hendek terörü, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki CIA, FETÖ, PKK’lılardan oluşan ‘şebeke’ deşifre edildi. Aralarında CIA ajanları, eski ABD özel kuvvet subayları, rahipler, FETÖ’cü polis müdürlerinin de yer aldığı 65 kişi ve kuruluşun hakkında ayrı bir soruşturma açıldı.
1.5 YIL SÜREN SORUŞTURMA
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı›nın Rahip Brunson hakkında hazırladığı ve İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, son 10 yılda Türkiye’ye dönük kaos eylemlerin perde arkasındaki aktörlerine dair çarpıcı bilgiler yer aldı.
Casusluktan tutuklu Rahip Brunson hakkındaki temel iddia, Kürt vatandaşların Hıristiyanlaştırılması ve Türkiye’nin bir parçasının da yer alacağı Büyük Kürdistan devletinin kurulmasına yönelik ajanlık faaliyeti yürütmesiydi... Ancak 1.5 yıl süren soruşturma derinleştikce ortaya çıkan belge ve ifadeler, bu suçlamanın Andrew Craig Brunson Türkiye›deki faaliyetlerinin çok küçük bir parçası olduğunu gösterdi.
65 YENİ ŞÜPHELİ
Rahip Brunson soruşturmasından ayrı açılan yeni soruşturmada 65 isim ve kuruluş ‘şüpheli’ olarak yeraldı. Suçlamaların başında, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek ve hükümetini düşürmek amacıyla ajanlık faaliyeti yürütülmesi yer alıyor. İddianemede ‘Kaos Timi’ soruşturmasının şüphelilerine ise şu şekilde yer verildi:
“Norine B. Aslan S. John W. Zaki S., Salih E., Fikret B., Murat T., Erich R.W., Kenneth C. A., Murat Ç., John R.F., Dina F., Şahin İ., Erçin A., Aylin A., Baki S. D., Abdurahman Ü., Recep G., Berkay C., Albay Steward K.P, Jane M., Phill M., LDS’nin Ankara Başkanı Duard P., Albay Winston B., Sinan D., Hasan T.K, Atilla E., Stephen D.S, Sinan D., Hamza T., Jena L. L., Graham F., Murat S., TEMAV Vakfı, Atılım Üniversitesi, John P.L., Ünal Ç., Aysel B.A ve kocası, Taner K. Josene G., Stewart K.P. ve eşi E.,Charles M. ve eşi PET M, Richard L. ve eşi, Steve C. eşi Anita C., Duard ... ve eşi Sandy, Poul F. ve eşi L. Travix R., Bekir B., Beşir Y., Cris E. M., G P.S, Anetta S. Duygu Ö.Z, Handan Y. M., Neşe Ş., Emine ..., Agit ..., Tom C. Kod adı Çakır isimli şahıs, Felipe G. ve Suriyeli Mehmet ....”
AJANLARA ‘CAMA’ KILIFI
İddianamede gizli tanık ‹Dua›nın ifadeleri ve ele geçen belgelere göre, ABD Özel Kuvvetleri ve CIA mensupları, yurtdışında görev yapacak persoleni kısa adı CAMA olan bir kilise organizasyonu altında örgütleniyordu. CAMA kapsamında, Türkiye›ye gönderilen asker ve ajanlar, eski Albay Steward K. P ve Albay Winston B. de olduğu gibi kendilerini kimi zaman muhasebeci kimi zaman itfaiyeci olarak tanıtarak kimliklerini gizliyordu. 65 kişi arasında yer alan Bekir B.’nin, FETÖ Ege Bölgesi imamı olduğu, yine FETÖ’cü Fikret B. ile birlikte Rahip Brunson için kilise satın aldıkları belirtilen iddianamade bu kilisede Suriye’den getirdikleri kişilere “Kürtler 13’üncü kayıp kavim. İsrail’in kuzeyinde büyük bir devlet kuracaksınız” diyerek PYD’li yapmaya çalıştıkları da kaydedildi.
GEZİ PARKİ OLAYLARI BOSTANCI’DA PLANLANDI
Kendisinin Ermeni asıllı olduğunu belirten tanık Tarık Ü. ifadesinde, rahip Brunson ve diğer şüphelilerin Gezi eylemlerine ilişkin nasıl planlama yaptıklarını şu ifadelerle anlatıyor: “Aslan S.’yle 2013 yılı Mart ayının ortalarında Bostancı Gösteri Merkezi’nde bir toplantı yapıldı. Bu toplantıya telekonferans yöntemiyle rahip Brunson, John W. ve Aslan S. katıldı. Bu toplantıda o yıl bahar sonu ve yaz ayı başlangıcında gerçekleştirilecek olan Gezi eylemlerine yönelik olarak planlama yapıldı. Bu eylem hazırlıkları sonradan Gezi olaylarına dönüşecek hazırlardı.” İddianamede yer alan ‘Dua’ kod adlı gizli tanık, rahip Brunson ve diğer ABD’li ve Türk şüpheliler ile yaptıkları toplantılarda Gezi olaylarının planlandığını olaylar öncesinde İstanbul Valiliği’ne ihbar ettiğini ancak bir işlem yapılmadığını vurgulayarak bu bilgiyi verdiği polislerin şu anda FETÖ’den tutuklu olduğunu söylemesi dikkati çekti.
CIA, emekli albay FETÖ’cü müdür!..
Yeni soruşturmada yer alan Graham Fuller, eski CIA Başkan Yardımcısı ve şimdi yine CIA bağlantılı bir STK yöneticisi olarak Büyük Ada’daki darbe toplantısı kapsamında da soruşturuluyor. Şüphelilerden eski Siirt ve Diyarbakır Emniyet Müdürü FETÖ’cü Recep G’nin ABD eski özel kuvvetler albayı Kenneth C. A. ile işbirliği yaptığı vurgulanıyor. Kenneth C. A ve Recep G’nin, Güneydoğu şehirlerindeki Kürtlerin Hıristiyanlaştırılıp, PYD/PKK kullanılarak Türkiye’den koparılması planlanan şehirler için birlikte çalıştıkları anlatılıyor. Savcılık, Kenneth C. A’nın, Türkiye’den ABD’ye dönüşünde, evi Utah eyaletinde olmasına rağmen 2500 km ötedeki Pensilvanya’da, teröristbaşı Fetullah Gülen’in çiftliğinin karşısındaki kilisede görevlendirildiğini dikkati çekiyor.
Darbenin şifresi: DEPREM
İddianamedeki tanık ifadeleri ve delillerin değerlendirilmesinde, rahip Brunson ile CIA ve FETÖ mensuplarının yaptıkları toplantılarda, 15 Temmuz darbe girişiminin de önceden bu grup tarafından planlandığı ve ‘deprem/zelzele’ kod adı verildiği kaydedildi. Savcılık, değerlendirmesi iddianamede şöyle yer aldı: “...casusluk ve örgütsel faaliyetler yürüttüğü beyan edilen şahıslardan biri olan şüpheli Brunson’ın FETÖ ve PKK mensuplarıyla irtibatlı olduğu, görüşmeler yaptığı, din adamlığını perde olarak kullandığı, ülkemizin iç işlerine müdahil olmaya çalıştığı, (...) deprem olarak belirtilen ve akabinde kaos olacağı söylenen olayın darbeye kalkışma gibi planları olduğu, bu olayların önceden şüpheli ve arkadaşları tarafından bilindiği değerlendirilmektedir.”
LDS kilisesi ortak noktalar
İddianamede şüpheli Andrew Brunson’ın FETÖ ile bağlantısını gösteren önemli delillerden biri olarak gizli tanık ‘Dua’nın ifadesinde geçen LDS Kilisesi ile yakından bağlantılı Sinan D. ve Amerikalı eşi ile ilgili verdiği beyanlar olduğu belirtildi. Bu beyanlarda Sinan D’nin FETÖ’cü emniyet müdürü olduğu, 17 Aralık 2013 tarihinde İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Hamza Tosun’u arayarak 17-25 Aralık olarak bilinen operasyonun talimatını verdiği, Sinan D’nin eşi Jena Louise Luedtke’nin Graham Fuller’in ekibinden olduğu ve Sinan D’nin 2001 yılında eşi Luedtke ile evlendiği belirtildi. Graham Fuller hakkında İstanbul’da yürütülen soruşturmada, FETÖ kumpasları ve 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin eylemlerine ilişkin yakalama kararı olduğu iddianamede yer aldı.
Kaos neredeyse Brunson orada
İddianamede cep telefonundaki mesaj kayıtlarından Rahip Brunson’ın 23 Temmuz 2015 günü, 20 Temmuz 2015’te 33 kişinin öldüğü patlamanın yaşandığı Suruç’ta bulunduğunun anlaşıldığı, Kobani’deki şiddet olaylarının ve Diyarbakır Sur ilçesindeki hendek operasyonlarının olduğu zaman diliminde de, yine Sur’da bulunduğu bilgisi yer aldı. İddianamede Brunson’ın bölgede PKK›nın oluşturmaya çalıştığı kaotik ve şiddet ortamına rağmen bu bölgede bulunmakta ısrar ettiği, şüphelinin bağlı olduğu illegal yapılanmanın hedef ve stratejisi kapsamında görev yaptığı da belirtildi.
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