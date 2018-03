Gezi’den 15 Temmuz’a CIA-FETÖ omuz omuza

GEZİ, HENDEK TERÖRÜ, 15 TEMMUZ’UN KARANLIK İTTİFAKI ORTAYA ÇIKTI

ABD Başkanı Trump’ın ısrarla serbest bırakılmasını istediği casusluktan tutuklu Rahip Andrew Craig Brunson’ın 35 yıl hapsi istenen iddianamede, Türkiye’yi karıştırmak için çalışan ‘Üst Aklın Kaos Timi’ gözler önüne serildi. Gezi Parkı darbe girişimi, Suruç saldırısı, Kobani olayları, hendek terörü, 15 Temmuz darbe girişiminin arkasındaki CIA, FETÖ, PKK’lılardan oluşan ‘şebeke’ deşifre edildi. Aralarında CIA ajanları, eski ABD özel kuvvet subayları, rahipler, FETÖ’cü polis müdürlerinin de yer aldığı 65 kişi ve kuruluşun hakkında ayrı bir soruşturma açıldı.

1.5 YIL SÜREN SORUŞTURMA

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı›nın Rahip Brunson hakkında hazırladığı ve İzmir 2’nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, son 10 yılda Türkiye’ye dönük kaos eylemlerin perde arkasındaki aktörlerine dair çarpıcı bilgiler yer aldı.

Casusluktan tutuklu Rahip Brunson hakkındaki temel iddia, Kürt vatandaşların Hıristiyanlaştırılması ve Türkiye’nin bir parçasının da yer alacağı Büyük Kürdistan devletinin kurulmasına yönelik ajanlık faaliyeti yürütmesiydi... Ancak 1.5 yıl süren soruşturma derinleştikce ortaya çıkan belge ve ifadeler, bu suçlamanın Andrew Craig Brunson Türkiye›deki faaliyetlerinin çok küçük bir parçası olduğunu gösterdi.

65 YENİ ŞÜPHELİ

Rahip Brunson soruşturmasından ayrı açılan yeni soruşturmada 65 isim ve kuruluş ‘şüpheli’ olarak yeraldı. Suçlamaların başında, Türkiye Cumhuriyeti’ni bölmek ve hükümetini düşürmek amacıyla ajanlık faaliyeti yürütülmesi yer alıyor. İddianemede ‘Kaos Timi’ soruşturmasının şüphelilerine ise şu şekilde yer verildi:

“Norine B. Aslan S. John W. Zaki S., Salih E., Fikret B., Murat T., Erich R.W., Kenneth C. A., Murat Ç., John R.F., Dina F., Şahin İ., Erçin A., Aylin A., Baki S. D., Abdurahman Ü., Recep G., Berkay C., Albay Steward K.P, Jane M., Phill M., LDS’nin Ankara Başkanı Duard P., Albay Winston B., Sinan D., Hasan T.K, Atilla E., Stephen D.S, Sinan D., Hamza T., Jena L. L., Graham F., Murat S., TEMAV Vakfı, Atılım Üniversitesi, John P.L., Ünal Ç., Aysel B.A ve kocası, Taner K. Josene G., Stewart K.P. ve eşi E.,Charles M. ve eşi PET M, Richard L. ve eşi, Steve C. eşi Anita C., Duard ... ve eşi Sandy, Poul F. ve eşi L. Travix R., Bekir B., Beşir Y., Cris E. M., G P.S, Anetta S. Duygu Ö.Z, Handan Y. M., Neşe Ş., Emine ..., Agit ..., Tom C. Kod adı Çakır isimli şahıs, Felipe G. ve Suriyeli Mehmet ....”

AJANLARA ‘CAMA’ KILIFI

İddianamede gizli tanık ‹Dua›nın ifadeleri ve ele geçen belgelere göre, ABD Özel Kuvvetleri ve CIA mensupları, yurtdışında görev yapacak persoleni kısa adı CAMA olan bir kilise organizasyonu altında örgütleniyordu. CAMA kapsamında, Türkiye›ye gönderilen asker ve ajanlar, eski Albay Steward K. P ve Albay Winston B. de olduğu gibi kendilerini kimi zaman muhasebeci kimi zaman itfaiyeci olarak tanıtarak kimliklerini gizliyordu. 65 kişi arasında yer alan Bekir B.’nin, FETÖ Ege Bölgesi imamı olduğu, yine FETÖ’cü Fikret B. ile birlikte Rahip Brunson için kilise satın aldıkları belirtilen iddianamade bu kilisede Suriye’den getirdikleri kişilere “Kürtler 13’üncü kayıp kavim. İsrail’in kuzeyinde büyük bir devlet kuracaksınız” diyerek PYD’li yapmaya çalıştıkları da kaydedildi.