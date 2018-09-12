Göç dalgası Türkiye ile sınırlı kalmaz

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu, gazetecilerin sorularını cevapladı:

İDLİB: İdlib’e yönelik bir saldırı her şeyden önce şu ana kadar devam eden siyasi süreçleri dinamitleyecektir, ciddi bir güven bunalımına yol açacaktır. Yüz binlerce insanın Türkiye’ye doğru tekrar hareket etmesine, göç etmesine sebep olacaktır. Zaten milyonlarca mülteciyi Türkiye’de barındırdığımız bir dönemde yeni bir göç dalgasının on binler, yüz binleri kapsayacak bir göç dalgasının Türkiye’ye dönük gerçekleşmesi başka komplikasyonları ortaya çıkaracaktır. Bunun etkileri sadece Türkiye ile de sınırlı kalmayacaktır, buradan Avrupa’ya, başka ülkelere de sıçrayacaktır. Çağrımız bütün dünya kamuoyunun, Batılı ülkelerin, Amerika Birleşik Devletleri’nin, bölge ülkelerinin bu konuda eş güdüm ve koordinasyon içerisinde hareket ederek İdlib’e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır. Beklentimiz bütün tarafların, bütün paydaşların mutlaka bu süreç içerisinde önümüzdeki günlerde yapıcı katkılar sunacak şekilde bir tutum içine girmeleri ve İdlib’e yönelik bütün mahsurları ortadan kaldıracak bir siyasi çözüm üzerinde mutabık kalmalarıdır.

FİLİSTİN: (ABD’nin UNRWA’ya yardımı kesmesi) Adeta Filistinlileri cezalandırırcasına bu tür kararların alınmasını biz asla kabul etmiyoruz, bunları kınıyoruz. Bunları Filistin halkına yönelik bir haksızlık ve hakaret olarak değerlendiriyoruz. Ama biz tabii ki çaresiz değiliz, elimiz kolumuz bağlı oturup, bu süreci izlemeyeceğiz. Biz Türkiye olarak da bu sürecin içinde olmaya devam edeceğiz. Filistin halkının bir bütün olarak iradesini dikkate almayan hiçbir çözümün çözüm olmayacağını herkesin bilmesi gerekiyor. İşgal altında yaşayan Filistin halkının, şu veya bu gerekçeyle tekrar bir yalnızlığa, izolasyona, ambargolara maruz kalması asla ve asla kabul edilemez. Filistin halkının öz yurdunda adeta bir parya haline getirilmesi, bütün insanlığın vicdanını sızlatmalıdır.

EKONOMİ: “Türk ekonomisiyle ilgili bir panik havasının olmadığını ifade etmek istiyorum. Bu türbülans gibi görünen dönemin de kısa sürede aşılacağından eminiz. Orta Vadeli Program bu ayın içerisinde, önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklanacak. Bu, ekonomiye sadece yeni bir perspektif sunmayacak, aynı zamanda ekonomik üretimle dengelerle ilgili de çok önemli bir yol haritası oluşturacak.

EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR: Ekim ayında teklif geldiğinde bir bakılır, nedir, ne değildir... Ama bunun genel manada bütçeye üreteceği maliyeti de dikkate almak durumundayız ama şu anda bugün bu konu gündeme gelmedi.